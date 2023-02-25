تشكيل أتليتكو - جريزمان يقود الهجوم أمام ريال مدريد.. وموراتا وديباي على مقاعد البدلاء

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد تشكيل فريهه لمواجهة ريال مدريد في الدربي ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

وتواجد ألفارو موراتا وممفيس ديباي على مقاعد البدلاء، بينما يبدأ الثنائي يانيك كاراسكو وأنطوان جريزمان في مقدمة الهجوم.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: رينيلدو ماندافا - ماريو هيرموسو - ستيفان سافيتش - ناهول مولينا

خط الوسط: ساؤول نيجيز - كوكي - بابلو باريوس - ماركوس يورنتي

خط الهجوم: يانيك كاراسكو - أنطوان جريزمان

دكة البدلاء: إيفو جيربيتش - خوسيه ماريا خيمينيز - مات دوهيرتي - أكسيل فيتسل - توماس ليمار - ممفيس ديباي - ألفارو موراتا - أنخيل كوريا

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 41 نقطة.