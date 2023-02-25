دورة الترقي لـ دوري المحترفين - فوز مكادي وقوص في مجموعة الصعيد

اقيمت اليوم الجولة الأولى لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين من مجموعة الصعيد.

وانتصر فريق قوص على الواسطى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فيما فاز مكادي على مغاغة بهدف دون رد.

بذلك يتصدر قوص المجموعة برصيد ثلاث نقاط ثم مكادي بفارق الأهداف، ويأتي الواسطى ومغاغة بدون نقاط.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى دوري المحترفين.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة.

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.