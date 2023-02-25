تشكيل شباب مصر - ثلاثي دفاعي وتغييران في الهجوم أمام السنغال

أعلن محمود جابر تشكيل منتخب مصر لمواجهة السنغال في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والمقامة في مصر.

وأجرى محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر تغييرين بمشاركة يوسف حسن وأحمد شريف في الهجوم.

ويبدأ الفريق بثلاثي في خط الدفاع كما مباراة نيجيريا.

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر فايد – عبد الرحمن جودة – أحمد رضا

الوسط: رأفت خليل – خالد عوض – محمد حمدي – ماجد هاني - أحمد عبد الرحيم "أيشو"

الهجوم: يوسف حسن – أحمد شريف

وعلى الدكة يجلس: أحمد نادر السيد – طارق علاء – كريم الديبس – أحمد نادر حواش – إياد العسقلاني – محمد فارس – عمر الساعي – بلال مظهر – إسلام عبد الله

ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إذ يتأهل أول وثاني الترتيب بالإضافة لفريقي أفضل مركز ثالث من 3 مجموعات.