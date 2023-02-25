تشكيل ريال مدريد - أسينسيو يعوض غياب رودريجو في الدربي ضد أتلتيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل غياب دافيد ألابا ورودريجو جوس للإصابة، وتواجد لوكا مودريتش وأوريليان تشواميني على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال - إيدر ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - خيسوس فاييخو - إدين هازارد - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - أوريليان تشواميني - ماريانو دياز - ألفارو رودريجيز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 41 نقطة.