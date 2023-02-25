بيولي يعلن عودة مايك ماينيان لحراسة مرمى ميلان ضد أتالانتا

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي عودة مايك ماينيان حارس الفريق للتشكيل الأساسي أمام أتالانتا.

ويستعد ميلان للقاء أتالانتا غدا الأحد في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ولم يخض الحارس الفرنسي أي مباراة بشكل أساسي بقميص ميلان منذ الإصابة أمام نابولي في سبتمبر الماضي.

وأصيب الحارس الفرنسي في التوقف الدولي، وتجددت الإصابة مرتين للحارس فغاب عن المشاركة في كأس العالم.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "من يستطيع إيذاء منافسه أولا، لا أعلم، أتالانتا فريق كبير ولديهم فنيات وقوة بدنية وأعلم خصائص الفريق واعتقد أنها ستكون مواجهة مفتوحة".

وأضاف "سيشارك مايك غدا، تاتاروشانو قدّم عمله على أكمل وجه، ماينيان أسد في القفص، يسير بشكل جيد ومتحفز، وسيقدم لنا مساهمة كبيرة".

وأشاد بالحارس "هو أفضل حارس الموسم الماضي، قدّم لنا الكثير وهو حارس يجيد التواصل، سيكون لديه المزيد من الوقت والمساحة، على الرغم من إنه لم يلعب منذ 5 أشهر لكنه سيحتاج لبعض الوقت لكن نتوقع منه الكثير وسعيد لعودته".

وأردف "هي مباراة كبيرة لأن المنافسة على مقعد دوري الأبطال محتدمة ولدينا الفرصة لأن نكون في المقدمة على حسابهم".

وأتم عن إبراهيموفيتش أجاب: "يتحسن بشكل أفضل، إسماعيل بن ناصر ودافيدي كالابريا سيغيبا عن اللقاء، من المفترض عودتهما أمام فيورنتينا".

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 44 نقطة ويأتي أتالانتا في المركز السادس برصيد 41 نقطة.