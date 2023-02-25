انتهت الدوري الألماني - كولن (0)-(2) فولفسبورج.. نهاية اللقاء

"الفريق يعلم أهميتكم ودوركم حيوي".. رسالة من تين هاج إلى جماهير مانشستر يونايتد

إبراهيموفيتش: لا أريد الاستمرار بناء على ما فعلته في الماضي.. وما قدمته لتجديد لياو

بعد 315 يوما.. بوجبا يقترب من ظهوره الأول مع يوفنتوس