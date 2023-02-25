انتهت الدوري الألماني - كولن (0)-(2) فولفسبورج.. نهاية اللقاء
السبت، 25 فبراير 2023 - 16:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كولن وفولفسبورج في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.
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نهاية اللقاء
ق 96: الهدف يلغي بعد العودة للفيديو
ق 95: هدف تقليص الفارق عن طريق هيوبرس
ق 88: خروج مرموش ومشاركة ويند بدلا منه
ق 68: جووووووووول الثاااااااني.. أرنولد يسجل من علامة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق4. جووول أول لفولفسبورج عن طريق يانيك جيرهاردت من صناعة عمر مرموش.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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