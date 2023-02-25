تشكيل الزمالك – شيكابالا والجزيري أساسيان ضد الترجي.. والثلاثي الجديد على الدكة

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة الترجي التونسي مساء اليوم السبت.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وشهد التشكيل عودة عمر جابر وعمرو السيسي للتشكيل الأساسي، فيما يتواجد الثلاثي الجديد محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسي على مقاعد االبدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد

خط الوسط: محمد عبد الشافي - نبيل عماد "دونجا" – عمرو السيسي- عمر جابر.

محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي ومحمود شبانة ومحمد طارق وسيف فاروق جعفر وسيد عبد الله وأحمد بلحاج وناصر منسي.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، فيما تعادل سلبيا مع المريخ في الجولة الثانية.

المريخ تغلب على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة، فيما فاز الترجي بمباراتيه أمام المريخ وبلوزداد.

وارتقى المريخ إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط.

بينما تجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ولا يزال الترجي التونسي متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط قبل مباراته أمام الزمالك صاحب النقطة الوحيدة اليوم السبت.