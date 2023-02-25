مرموش يقود هجوم فولفسبورج في مواجهة كولن

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فولسفبورج تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كولن.

ويلعب فولفسبورج مع كولن على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

ويلعب مرموش في التشكيل الأساسي لفولفسبورج لأول مرة بعد ثلاث مباريات جلس خلالهم على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل فولفسبورج بالكامل كالتالي:

الحارس: كوين كاتسيلز.

الدفاع: كيليان فيشير - ماكسينس لاكروا - ميكي فان دي فين - باولو أوتافيو.

الوسط: ماتياس سفانبيرج - ماكسيميليان أرنولد - يانيك جيرهاردت.

الهجوم: ريدلي باكو - عمر مرموش - باتريك فيمير.

وشارك مرموش مع فولفسورج خلال الموسم الحالي في 23 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل أربعة أهداف.

ويحتل فولفسبورج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، بينما يحتل كولن المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة.