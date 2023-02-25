كريسبو: الهلال يمتلك خبرة النهائيات.. لكننا سنعمل من أجل حلمنا

شدد هيرنان كريسبو مدرب الدحيل القطري على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الهلال ضد الدحيل غدا الأحد ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون صعبة، سنواجه فريقاً قوياً ولكن نحن ايضاً فريق كبير وسنقوم بكل ما يلزم من أجل تحقيق حلم الوصول للمباراة النهائي".

وأضاف "سنفتقد لخدمات لاعبنا سلطان البريك وساقابل طبيب الفريق لكي يشرح لي الحالة الصحية لجميع اللاعبين ولكن رغم ذلك الفريق جاهز لهذه المواجهة".

وواصل

وشدد "أنا ورامون دياز مدرب الهلال استطعنا أن نصنع التاريخ حينما كان مدربي في ريفير بليت الأرجنتيني ونجحنا في الفوز بكأس ليبرتادوروس وأنا سعيد للغاية لأننا سنتواجه مرة اخرى ولكن هذه المرة ونحن مدربين وهو مدرب يمتلك تاريخ كبير وأنا لا زلت في بداية حياتي العملية"

وتابع " إذا ما أردنا التتويج باللقب يجب علينا أن نفوز على البطل ونعلم أن الهلال هو المرشح للفوز بالبطولة لأنه يمتلك خبرة كبيرة في النهائيات ولديه لاعبون أصحاب مستويات مميزة ونجح في الظهور بشكل جيد في كأس العالم للأندية ولكننا سنعمل من اجل تحقيق حلمنا".

وتأهل الهلال لنصف النهائي عقب الفوز على فولاذ الإيراني بهدف دون رد.

فيما انتصر الدحيل على نظيره الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف.

وينتظر نادي أوروا ريد الياباني (ممثل منطقة الشرق) الفريق الذي سيحسم موقعة الأحد (ممثل الغرب) ليواجهه في نهائي دوري أبطال آسيا.