برشلونة يعلن إصابة فاتي قبل مواجهة ألميريا

السبت، 25 فبراير 2023 - 14:42

كتب : FilGoal

بيدري - أنسو فاتي

تعرض أنسو فاتي لاعب برشلونة للإصابة خلال تدريبات فريقه.

ويستعد برشلونة لمواجهة ألميريا ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان: "تعرض أنسو فاتي لكدمة في الركبة اليسرى خلال الحصة التدريبية. لقد غادر المران وسيتحدد موعد تعافيه لاحقا".

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ويتصدر برشلونة جدول تريتب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه بعد مرور 22 جولة.

صاحب الـ20 عاما لعب مع برشلونة خلال المسوم الحالي 34 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوزعلى ألميريا والحفاظ على فارق النقاط مع ريال مدريد خاصة عقب وداع منافسات الدوري الأوروبي.

وخسر برشلونة أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب في كامب نو معقل برشلونة قد انتهت بالتعادل 2-2.

برشلونة ألميريا
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