مهاجم الهلال: جاهزون للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا

السبت، 25 فبراير 2023 - 14:03

كتب : FilGoal

صالح الشهري

شدد صالح الشهري مهاجم نادي الهلال السعودي على جاهزية فريقه لمواجهة الدحيل القطري.

ويلعب الهلال ضد الدحيل غدا الأحد ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الشهري في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "تحضيراتنا كلاعبين للمباراة تسير بالشكل السليم، وجاهزون لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا".

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وأضاف "يعتبر الدحيل من الفرق المميزة، حيث قدم مباراة قوية في ربع النهائي، وسنواصل العمل لتحقيق الانتصار والتأهل".

واختتم "هدفنا كمنظومة عمل تجاوز نصف النهائي، والتأهل للدور النهائي وذلك للدفاع عن لقبنا".

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وتأهل الهلال لنصف النهائي عقب الفوز على فولاذ الغيراني بهدف دون رد.

فيما انتصر الدحيل على نظيره الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف.

وينتظر نادي أوروا ريد الياباني (ممثل منطقة الشرق) الفريق الذي سيحسم موقعة الأحد (ممثل الغرب) ليواجهه في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحمل النادي السعودي لقب النسخة الماضية التي أهلته للعب في كأس العالم للأندية وحصل على المركز الثاني بعد الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 5-3.

الهلال السعودي دوري أبطال آسيا
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