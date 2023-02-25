فالفيردي: أشكر الجماهير على دعمي في كل مكان.. وهكذا استعد للدربي

السبت، 25 فبراير 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي يحتفل بهدف ريال مدريد أمام أوساسونا

كشف فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه سيقضي اليوم السابق لمواجهة أتليتكو مدريد هو يلعب مع طفله ويحاول ألا يتكلم عن المباراة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتكو مدريد اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي عبر قناة ريال مدريد: "نحن فخورون بما حققناه ونتطلع لعمل أكثر في المستقبل ونعمل بشكل جيد".

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: الوداد يفسخ عقد النفطي رغم الفوز على بترو أتليتكو مواعيد مباريات السبت 25 فبراير - مواجهتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك.. ودربي مدريد لا جازيتا ديلو سبورت: باريلا على رأس المرشحين لتدعيم وسط ليفربول 4 ركلات جزاء و3 بطاقات حمراء.. ريمونتادا بدلاء ريال بيتيس تقوده لفوز قاتل على إلتشي

وواصل "قبل عدة مباريات كنا نتعرض للانتقاد بقوة والآن نحن نستمتع باللحظات الحالية ونعمل معا كفريق ولا يزال الطريق طويلا في الموسم ولدينا الكثير من المسابقات للنافس عليها".

وتابع "أود أن أشكر الجماهير على دعمي ليس فقط في الملعب ولكن في كل يوم بحياتي حتى عندما أحضر إبني من المدرسة ونحن جميعا نقدر ذلك عائلتي وزوجتي وطفلي وأريد ان أقول إن الفترة الجيدة التي أمر بها هي بسببهم أيضا".

وأضاف "اليوم السابق للدربي سألعب مع طفلي في المنزل بسلام واستمتع بالوقت مع عائلتي وسأحاول ألا أتحدث كثيرا عن المباراة، نحن محترفين ونعرف أننا يجب أن نأكل بشكل جيد ونعتني بأنفسنا ونستريح".

لاعب الوسط الأوروجوياني شارك مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 36 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة 4 آخرين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

ريال مدريد دربي مدريد فيديريكو فالفيردي
نرشح لكم
مؤتمر سيميوني: كنا كالحرباء ضد ريال مدريد.. وسنفتقد ابتسامته رينيالدو مؤتمر أنشيلوتي عن نهاية المنافسة على لقب الدوري بعد الدربي.. والتفكير في كأس الملك الأصغر في القرن الـ 21.. البدلاء يتسيدون دربي الإثارة بين ريال مدريد وأتلتيكو انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (1) أتلتيكو مدريد تشكيل أتليتكو - جريزمان يقود الهجوم أمام ريال مدريد.. وموراتا وديباي على مقاعد البدلاء تشكيل ريال مدريد - أسينسيو يعوض غياب رودريجو في الدربي ضد أتلتيكو برشلونة يعلن إصابة فاتي قبل مواجهة ألميريا 4 ركلات جزاء و3 بطاقات حمراء.. ريمونتادا بدلاء ريال بيتيس تقوده لفوز قاتل على إلتشي
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأحد 26 فبراير 2023.. دوري مصري والكونفدرالية ونهائي الرابطة 20 دقيقة | الدوري المصري
بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 10 ساعة | الدوري المصري
لابا كودجو يسجل ويكتب لقب كأس السوبر الإماراتي لـ الشارقة 10 ساعة | الوطن العربي
مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك 10 ساعة | الكرة الإفريقية
ضرب العارضة وصنع 3 فرص.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس 10 ساعة | المحترفون
كلوب: كان علينا أن نسجل مبكرا.. وهزيمة ريال مديد لم تؤثر على ليفربول 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - الرجاء بالعلامة الكاملة بعد الفوز على هورويا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا