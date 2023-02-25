فالفيردي: أشكر الجماهير على دعمي في كل مكان.. وهكذا استعد للدربي

كشف فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه سيقضي اليوم السابق لمواجهة أتليتكو مدريد هو يلعب مع طفله ويحاول ألا يتكلم عن المباراة.

فيدريكو فالفيردي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتكو مدريد اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي عبر قناة ريال مدريد: "نحن فخورون بما حققناه ونتطلع لعمل أكثر في المستقبل ونعمل بشكل جيد".

وواصل "قبل عدة مباريات كنا نتعرض للانتقاد بقوة والآن نحن نستمتع باللحظات الحالية ونعمل معا كفريق ولا يزال الطريق طويلا في الموسم ولدينا الكثير من المسابقات للنافس عليها".

وتابع "أود أن أشكر الجماهير على دعمي ليس فقط في الملعب ولكن في كل يوم بحياتي حتى عندما أحضر إبني من المدرسة ونحن جميعا نقدر ذلك عائلتي وزوجتي وطفلي وأريد ان أقول إن الفترة الجيدة التي أمر بها هي بسببهم أيضا".

وأضاف "اليوم السابق للدربي سألعب مع طفلي في المنزل بسلام واستمتع بالوقت مع عائلتي وسأحاول ألا أتحدث كثيرا عن المباراة، نحن محترفين ونعرف أننا يجب أن نأكل بشكل جيد ونعتني بأنفسنا ونستريح".

لاعب الوسط الأوروجوياني شارك مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 36 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة 4 آخرين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.