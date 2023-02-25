لا جازيتا ديلو سبورت: باريلا على رأس المرشحين لتدعيم وسط ليفربول

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية وجود نيكولو باريلا لاعب إنتر على رأس قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم خط وسط ليفربول الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن كشافي ليفربول تابعوا اللاعب في الفترة الماضية.

وأشار التقرير أيضا على إشادة يورجن كلوب المدير الفني للريدز بلاعب وسط إيطاليا إذ قال عنه: "ليس مجرد أي لاعب، ومن الرائع أن تضمه".

ويمتلك باريلا عقدا ممتدا مع إنتر حتى يونيو 2026 المقبل.

وكان يورجن كلوب تحدث عن سوق انتقالات الصيفية لليفربول قائلا: "سنضم 3 لاعبين جدد وهذا سبب تجديد تعاقدي مع النادي".

ويعاني ليفربول الموسم الحالي إذ يحتل الفريق المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري الإيطالي وبات قريبا من توديع دوري الأبطال بعد الخسارة أمام جماهيره بنتيجة 5-2 أمام ريال مدريد الإسباني.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما انضم في صيف 2019 من كالياري على سبيل الإعارة ثم انضم نهائي للإنتر بشكل نهائي في الصيف التالي.

وشارك باريلا الموسم الجاري في 30 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 7.

وإجمالا ارتدى قميص الأفاعي 165 مباراة سجل 17 هدفا وصنع 41، وتوج بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي مرتين.

كما كان من عناصر إيطاليا التي حازت لقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا في النهائي القاري.