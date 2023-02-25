لا جازيتا ديلو سبورت: باريلا على رأس المرشحين لتدعيم وسط ليفربول

السبت، 25 فبراير 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا - إنتر ميلان وبورتو

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية وجود نيكولو باريلا لاعب إنتر على رأس قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم خط وسط ليفربول الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن كشافي ليفربول تابعوا اللاعب في الفترة الماضية.

وأشار التقرير أيضا على إشادة يورجن كلوب المدير الفني للريدز بلاعب وسط إيطاليا إذ قال عنه: "ليس مجرد أي لاعب، ومن الرائع أن تضمه".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كلوب: إذا تركت ليفربول سيطالبون بعودتي.. وهذه صعوبة الظهور الإعلامي الآن الاتحاد الإنجليزي يغرم ليفربول وإيفرتون بعد أحداث الدربي بنزيمة بعد الفوز على ليفربول: ريال مدريد يريد هذه البطولة استسلام وعار وتمزيق إلى أشلاء.. عناوين الصحف الإنجليزية بعد خماسية ريال مدريد أمام ليفربول

ويمتلك باريلا عقدا ممتدا مع إنتر حتى يونيو 2026 المقبل.

وكان يورجن كلوب تحدث عن سوق انتقالات الصيفية لليفربول قائلا: "سنضم 3 لاعبين جدد وهذا سبب تجديد تعاقدي مع النادي".

ويعاني ليفربول الموسم الحالي إذ يحتل الفريق المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري الإيطالي وبات قريبا من توديع دوري الأبطال بعد الخسارة أمام جماهيره بنتيجة 5-2 أمام ريال مدريد الإسباني.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما انضم في صيف 2019 من كالياري على سبيل الإعارة ثم انضم نهائي للإنتر بشكل نهائي في الصيف التالي.

وشارك باريلا الموسم الجاري في 30 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 7.

وإجمالا ارتدى قميص الأفاعي 165 مباراة سجل 17 هدفا وصنع 41، وتوج بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرة واحدة والسوبر الإيطالي مرتين.

كما كان من عناصر إيطاليا التي حازت لقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا في النهائي القاري.

ريال بيتيس إلتشي الدوري الإسباني
نرشح لكم
مدرب إنتر ميامي يؤكد: نريد التعاقد مع ميسي وبوسكيتس عودة إلى الديار.. مارسيلو يعود إلى نادي طفولته فلومينينسي قاطعا الطريق أمام تشيلسي.. إيفرتون يجدد عقد بيكفورد كالتشيو ميركاتو: مانشستر يونايتد يتواصل مع مدافع نابولي تقرير: دورتموند ينجح في ضم مدافع الجزائر مجانا تقرير: زاها يقترب من مزاملة رونالدو في الدوري السعودي عودة من حيث بدأ بعد 15 عاما.. لويز أدريانو إلى إنترناسيونال هل يعود مجددا؟ راديو كتالونيا يفجر مفاجأة بشأن اجتماع بين لابورتا ووالد ميسي
أخر الأخبار
4 ركلات جزاء و3 بطاقات حمراء.. ريمونتادا بدلاء ريال بيتيس تقوده لفوز قاتل على إلتشي 40 دقيقة | الدوري الإسباني
لا جازيتا ديلو سبورت: باريلا على رأس المرشحين لتدعيم وسط ليفربول 40 دقيقة | ميركاتو
مدرب الهلال: الفوز على القطن تزكية لما قدمناه أمام الأهلي 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
20 نقطة منذ كأس العالم.. فولام يتعادل مع ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الراحل رقم 48 في الدرجة الثانية.. أبو العنين شحاتة يستقيل من تدريب الإعلاميين ساعة | الدرجة الثانية
توتو ميركاتو: رونالدو مستعد للإدلاء بشهادته ضد يوفنتوس بسبب 28 مليون يورو ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا – أوناجم يقود الوداد للفوز على بترو أتلتيكو وتحقيق الانتصار الأول ساعة | الكرة الإفريقية
القوة الضاربة.. البدري والهوني وبن رمضان على رأس قائمة الترجي لمواجهة الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 2 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 3 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 4 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي