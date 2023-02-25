4 ركلات جزاء و3 بطاقات حمراء.. ريمونتادا بدلاء ريال بيتيس تقوده لفوز قاتل على إلتشي

السبت، 25 فبراير 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

خواكين - إيجيليسيس - بيتيس

قادت ريمونتادا في الدقائق الأخيرة ريال بيتيس للفوز على إلتشي في افتتاح الجولة 23 من الدوري الإسباني بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء وإشهار 3 بطاقات حمراء.

ويعاني إلتشي من لعنة يوم الجمعة إذ خسر 6 مباريات من أصل 7 خاضها في ذلك اليوم بالدوري الإسباني.

بينما لم يخسر ريال بيتيس في آخر 9 مباريات لعبها بنفس اليوم في الدوري إذ حقق الفوز في 4 وتعادل في 5 من بينها 7 مباريات تحت قيادة المدرب الحالي مانويل بيليجريني.

أخبار متعلقة:
دي يونج: مباريات بيتيس دائما صعبة.. وتفوقنا لهذا السبب 50 نقطة و+8.. برشلونة يعبر بيتيس وينطلق بالسرعة القصوى نحو لقب الدوري "شاكيرا تعلن الصفقة".. ريال بيتيس يضم البرازيلي أبنر فينيسيوس بيدري: سنواجه ريال مدريد برغبة كبيرة.. وتير شتيجن يستحق رجل مباراة بيتيس أكثر مني

الفوز رفع رصيد ريال بيتيس إلى 40 نقطة في المركز الثاني محققا انتصاره الثالث على التوالي، وفي المركز الخامس بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد.

فيما ظل إلتشي في قاع ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط فقط بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه.

No description available.

تقدم إلتشي مبكرا للغاية بثنائية عن طريق أليكس فيدال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

وأضاف الأرجنتيني لوكاس بويي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة التاسعة.

شوط أول انتهى على أرضية مانويل مارتينيز فاليرو بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون مقابل.

الأجواء تغيرت في الشوط الثاني بـ 3 تغييرات أجراها بيليجريني مع البداية بمشاركة بورخا إيجيلسيس وخوان ميراندا والمخضرم خواكين.

No description available.

في الدقيقة 57 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ليساندرو ماجالان مدافع إلتشي ومحتسبا ركلة جزاء.

ثم طرد أيضا بابي شيخ لاعب إلتشي من خارج الخطوط.

No description available.

إيجليسيس سجل الأول في الدقيقة 65 من علامة الجزاء، هدف وصل به للهدف العاشر في الموسم الجاري بالمركز الثالث بترتيب الهدافين في المسابقة.

وبعد 3 دقائق أضاف البديل الآخر خوان ميراندا الهدف الثاني والتعادل.

في الدقيقة 85 شارك البرازيلي ويليان جوزيه بدلا من إيزوي بيريز.

وسنحت في الدقيقة 88 فرصة لبيتيس لقلب النتيجة لكن بورخا أهدر ركلة الجزاء ليظل التعادل سائدا.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة حمراء للحصول على إنذارين للمدافع التشيلي إنزو روكو، بل واحتسب ركلة جزاء رابعة في اللقاء.

تلك المرة انبرى ويليان جوزيه للركلة وسددها بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الثالث لبيتيس ومعلنا اكتمال وحصد 3 نقاط مثيرة.

ريال بيتيس الدوري الإسباني إلتشي
نرشح لكم
مؤتمر سيميوني: كنا كالحرباء ضد ريال مدريد.. وسنفتقد ابتسامته رينيالدو مؤتمر أنشيلوتي عن نهاية المنافسة على لقب الدوري بعد الدربي.. والتفكير في كأس الملك الأصغر في القرن الـ 21.. البدلاء يتسيدون دربي الإثارة بين ريال مدريد وأتلتيكو انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) - (1) أتلتيكو مدريد تشكيل أتليتكو - جريزمان يقود الهجوم أمام ريال مدريد.. وموراتا وديباي على مقاعد البدلاء تشكيل ريال مدريد - أسينسيو يعوض غياب رودريجو في الدربي ضد أتلتيكو برشلونة يعلن إصابة فاتي قبل مواجهة ألميريا فالفيردي: أشكر الجماهير على دعمي في كل مكان.. وهكذا استعد للدربي
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأحد 26 فبراير 2023.. دوري مصري والكونفدرالية ونهائي الرابطة 20 دقيقة | الدوري المصري
بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 10 ساعة | الدوري المصري
لابا كودجو يسجل ويكتب لقب كأس السوبر الإماراتي لـ الشارقة 10 ساعة | الوطن العربي
مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك 10 ساعة | الكرة الإفريقية
ضرب العارضة وصنع 3 فرص.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس 10 ساعة | المحترفون
كلوب: كان علينا أن نسجل مبكرا.. وهزيمة ريال مديد لم تؤثر على ليفربول 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - الرجاء بالعلامة الكاملة بعد الفوز على هورويا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا