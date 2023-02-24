كرة طائرة – سيدات الأهلي يتفوقن على سبورتنج.. والزمالك يهزم الزهور في الدوري الممتاز

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 22:52

كتب : FilGoal

سيدات طائرة الزمالك

انتصرت سيدات الأهلي على سبورتنج، والزمالك على الزهور في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وتفوقت سيدات الأهلى على سبورتنج بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

فيما انتصرت سيدات الزمالك على الزهور بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

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وتلتقي سيدات الأهلي مع الزهور غدا السبت في الجولة الخامسة من المسابقة.

وتلتقي سيدات الزمالك في الجولة المقبلة غدا السبت مع وادي دجلة.

ولم تخسر سيدات الأهلي أو الزمالك بتلك المرحلة بعد مرور 4 جولات.

فانتصرت سيدات الأهلي على الشمس ثم سموحة ثم الصيد.

وفازت سيدات الزمالك مع سموحة والصيد وسبورتنج.

وتقام مباريات تلك المرحلة من دوري يقام من دور واحد لتحديد مراكز الفرق.

وبعد ذلك ستقام مرحلة تحديد البطل حيث يلتقي الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

كرة طائرة دوري سيدات الطائرة
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