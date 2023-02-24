مدرب إنتر ميامي يؤكد: نريد التعاقد مع ميسي وبوسكيتس

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 22:42

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - سيرخيو بوسكيتس

أكد فيل نيفيل مدرب إنتر ميامي الأمريكي أن فريقه يحاول التعاقد مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وسيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة.

سيرخيو بوسكيتس

النادي : برشلونة

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

إنتر ميامي

وقال نيفيل في تصريحاته لصحيفة "ذا تايمز": "نريد جلب أفضل اللاعبين في العالم لهذا النادي".

وأضاف "ميسي وبوسكيتس هما أكثر من صمدا على مر الأعوام الأخيرة".

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وأوضح "إنهما لاعبان عظيمان، والتعاقد معهما سيكون فائدة رائعة لهذه المؤسسة".

وواصل نيفيل "بالنسبة للدوري الأمريكي، ستكون هذه نقطة تحول كبيرة".

وأكمل الإنجليزي "منذ انضمامي إلى ميامي ارتبط اسمنا بكل لاعب كبير مثل سيرخيو راموس وداني ألفيش وروبرت ليفاندوفسكي وويليان وسيسك فابريجاس ولويس سواريز".

واختتم "سيتم ربطنا دائما بمثل هؤلاء اللاعبين، فقد تعاقدنا مع جونزالو هيجوايين وبليز ماتويدي، والآن لدينا الفرصة لضم المزيد".

ولعب الثنائي معا منذ تصعيد بوسكيتس إلى الفريق الأول في برشلونة عام 2008، وحتى رحيل ميسي عن النادي الكتالوني في صيف 2021.

وينتهي عقد ميسي مع باريس وعقد بوسكيتس مع برشلونة في نفس التوقيت: يونيو 2023.

برشلونة ليونيل ميسي باريس سان جيرمان سيرجيو بوسكيتس فيل نيفيل إنتر ميامي
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