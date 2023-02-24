كرة طائرة - دون خسارة أي شوط حتى الآن.. الأهلي يهزم السيب في البطولة العربية

حقق الأهلي فوزه الرابع على التوالي في البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للأندية حتى يوم 2 مارس المقبل.

وانتصر الأهلي على السيب العماني بنتيجة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة: 25-19 و25-18 و25-19.

وأصبح الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي شوط في البطوة حتى الآن.

وانتصر الأهلي على كل من مصافي الشمال العراقي وبني ياس الإماراتي وخيبل اليمني.

ويختتم الأهلي مواجهاته في دور المجموعات بلقاء الوكرة القطري.

وكان قد تم تقسيم الـ 12 ناديا المشاركين على مجموعتين ليتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع النهائي.

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.

بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.