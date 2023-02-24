كرة طائرة - دون خسارة أي شوط حتى الآن.. الأهلي يهزم السيب في البطولة العربية

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 22:18

كتب : FilGoal

طائرة الأهلي - السيب

حقق الأهلي فوزه الرابع على التوالي في البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للأندية حتى يوم 2 مارس المقبل.

وانتصر الأهلي على السيب العماني بنتيجة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يهزم الخبيل في البطولة العربية كرة طائرة - الأهلي يهزم بني ياس ويواصل انتصاراته في البطولة العربية كرة طائرة - الأهلي يهزم مصافي الشمال العراقي في بداية البطولة العربية كرة طائرة - الأهلي يستهل مشواره بمواجهة مصافي الشمال.. والموعد الجديد لمبارياته

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة: 25-19 و25-18 و25-19.

وأصبح الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي شوط في البطوة حتى الآن.

وانتصر الأهلي على كل من مصافي الشمال العراقي وبني ياس الإماراتي وخيبل اليمني.

ويختتم الأهلي مواجهاته في دور المجموعات بلقاء الوكرة القطري.

وكان قد تم تقسيم الـ 12 ناديا المشاركين على مجموعتين ليتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع النهائي.

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.

بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.

طائرة الأهلي السيب العماني البطولة العربية للكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة طائرة – سيدات الأهلي يتفوقن على سبورتنج.. والزمالك يهزم الزهور في الدوري الممتاز كرة سلة - لأول مرة منذ 2014.. مصر تهزم تونس وتتأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال كرة سلة - جنوب السودان إلى كأس العالم 2023 بالفوز على السنغال.. وفرصة ذهبية لـ مصر كرة يد - الأهلي يختتم الدور الأول من المرحلة الثانية بالفوز على الزمالك في دوري المحترفين انتهت دوري اليد - الأهلي (27) (22) الزمالك.. الأحمر ينتصر كرة سلة - خطوة تفصل مصر عن التأهل لـ كأس العالم.. وسيناريوهات المرحلة الختامية تأجيل دورة الألعاب الإفريقية في غانا لعام كامل تواصل أشرف صبحي مع نهلة رمضان.. وتوصية بمتابعة حالتها وتحمل التكاليف المادية
أخر الأخبار
القوة الضاربة.. البدري والهوني وبن رمضان على رأس قائمة الترجي لمواجهة الزمالك دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة – سيدات الأهلي يتفوقن على سبورتنج.. والزمالك يهزم الزهور في الدوري الممتاز 5 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب إنتر ميامي يؤكد: نريد التعاقد مع ميسي وبوسكيتس 15 دقيقة | ميركاتو
كرة طائرة - دون خسارة أي شوط حتى الآن.. الأهلي يهزم السيب في البطولة العربية 39 دقيقة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا للشباب - في غياب كريستو.. تونس تتعادل مع بنين.. وجامبيا أول المتأهلين 40 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مؤتمر كولر عن نقص خبرات لاعبي صنداونز والسعي للفوز بـ 5 مباريات في دوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر لاعب الترجي: جاهزون لمواجهة الزمالك رغم صعوبة المهمة ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - لأول مرة منذ 2014.. مصر تهزم تونس وتتأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 2 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 3 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 4 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي