أمم إفريقيا للشباب - في غياب كريستو.. تونس تتعادل مع بنين.. وجامبيا أول المتأهلين

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 22:18

كتب : محمود حمدي

تونس وبنين

حصد منتخب تونس تحت 20 عاما النقطة الأولى في أمم إفريقيا للشباب.

فيما بات منتخب جامبيا أول المتأهلين لربع النهائي عقب الفوز على زامبيا.

وتعادلت تونس أمام بنين سلبيا بدون أهداف في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر عن نقص خبرات لاعبي صنداونز والسعي للفوز بـ 5 مباريات في دوري الأبطال مؤتمر لاعب الترجي: جاهزون لمواجهة الزمالك رغم صعوبة المهمة مؤتمر الشناوي: صنداونز خصم صعب ومعتاد.. والحديث عن التتويج سابق لأوانه مؤتمر نبيل معلول: درسنا الزمالك جيدا.. وننتظر دعم جماهيرنا

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات بنين وزامبيا وجامبيا.

وفشلت محاولات المنتخبين التونسي والبنيني في تسجيل أي أهداف خلال المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية.

وغاب محمد الضاوي "كريستو " لاعب الأهلي عن المشاركة في مباراة تونس أمام بنين.

وكان كريستو قد غاب عن خسارة تونس أمام جامبيا بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

وعانى كريستو من بعض الآلام قبل مواجهة جامبيا وفضل الجهاز الفني لمنتخب تونس للشباب إراحة اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة وتكرر الأمر أمام منتخب بنين.

Image

جامبيا أول المتأهلين

في المقابل واصل منتخب جامبيا نتائجه المميزة وحقق الفوز الثاني على التوالي.

وفاز منتخب جامبيا على نظيره الزامبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجل كاجالي درامه الهدف الأول لمنتخب جامبيا في الدقيقة 63.

وأضاف ألاجي ساني الهدف الثاني للمنتخب الجامبي عند الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورفع منتخب جامبيا رصيده إلى 6 نقاط وضمن التأهل لربع النهائي، يليه منتخب بنين برصيد نقطتين.

ويأتي المنتخبين التونسي والزامبي في المركزين الثالث والرابع بنقطة وحيدة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب صاحبا أفضل مركزي ثالث من المجموعات الثلاثة.

ويتأهل أول أربع منتخبات من بطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

أمم إفريقيا للشباب
نرشح لكم
مؤتمر كريم الدبيس: تعاهدنا على تحويل الانتقادات إلى دوافع للتأهل مؤتمر محمود جابر: نعمل على تأهيل اللاعبين نفسيا.. ونتمسك بالأمل حتى النهاية كما انفرد في الجول - استاد المكس يعوض الإسكندرية في أمم إفريقيا للشباب بركات: الحديث عن تعيين محمود جابر لأن ابنه صديق صلاح "تهريج" أمم إفريقيا للشباب - جنوب السودان يشعل المجموعة بعد الفوز على إفريقيا الوسطى "بالعزيمة والإصرار والتواجد الجماهيري".. رسالة من أيمن أشرف لمنتخب الشباب أمم إفريقيا للشباب - مؤتمر تونس: نعمل على إعادة الثقة للاعبين.. وكريستو بدأ في التعافي مؤتمر مدرب بنين: فوجئنا بتغيير ملعب مباراتنا أمام تونس
أخر الأخبار
القوة الضاربة.. البدري والهوني وبن رمضان على رأس قائمة الترجي لمواجهة الزمالك 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة – سيدات الأهلي يتفوقن على سبورتنج.. والزمالك يهزم الزهور في الدوري الممتاز 40 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب إنتر ميامي يؤكد: نريد التعاقد مع ميسي وبوسكيتس 50 دقيقة | ميركاتو
كرة طائرة - دون خسارة أي شوط حتى الآن.. الأهلي يهزم السيب في البطولة العربية ساعة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا للشباب - في غياب كريستو.. تونس تتعادل مع بنين.. وجامبيا أول المتأهلين ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مؤتمر كولر عن نقص خبرات لاعبي صنداونز والسعي للفوز بـ 5 مباريات في دوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر لاعب الترجي: جاهزون لمواجهة الزمالك رغم صعوبة المهمة 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - لأول مرة منذ 2014.. مصر تهزم تونس وتتأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 2 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 3 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 4 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي