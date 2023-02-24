أمم إفريقيا للشباب - في غياب كريستو.. تونس تتعادل مع بنين.. وجامبيا أول المتأهلين

حصد منتخب تونس تحت 20 عاما النقطة الأولى في أمم إفريقيا للشباب.

فيما بات منتخب جامبيا أول المتأهلين لربع النهائي عقب الفوز على زامبيا.

وتعادلت تونس أمام بنين سلبيا بدون أهداف في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات بنين وزامبيا وجامبيا.

وفشلت محاولات المنتخبين التونسي والبنيني في تسجيل أي أهداف خلال المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية.

وغاب محمد الضاوي "كريستو " لاعب الأهلي عن المشاركة في مباراة تونس أمام بنين.

وكان كريستو قد غاب عن خسارة تونس أمام جامبيا بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

وعانى كريستو من بعض الآلام قبل مواجهة جامبيا وفضل الجهاز الفني لمنتخب تونس للشباب إراحة اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة وتكرر الأمر أمام منتخب بنين.

جامبيا أول المتأهلين

في المقابل واصل منتخب جامبيا نتائجه المميزة وحقق الفوز الثاني على التوالي.

وفاز منتخب جامبيا على نظيره الزامبي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجل كاجالي درامه الهدف الأول لمنتخب جامبيا في الدقيقة 63.

وأضاف ألاجي ساني الهدف الثاني للمنتخب الجامبي عند الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورفع منتخب جامبيا رصيده إلى 6 نقاط وضمن التأهل لربع النهائي، يليه منتخب بنين برصيد نقطتين.

ويأتي المنتخبين التونسي والزامبي في المركزين الثالث والرابع بنقطة وحيدة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب صاحبا أفضل مركزي ثالث من المجموعات الثلاثة.

ويتأهل أول أربع منتخبات من بطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.