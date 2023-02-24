مؤتمر لاعب الترجي: جاهزون لمواجهة الزمالك رغم صعوبة المهمة

يثق حسام دقدوق لاعب نادي الترجي في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي غدا السبت ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وقال دقدوق في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "علينا تحقيق الفوز وإرضاء جمهور الترجي الذي سيحضر بشكل جماعي للمباراة. الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز من أجل مشجعيه.

وأضاف لاعب الترجي "نعلم أن مواجهة الزمالك صعبة، إلا أننا واثقون ومصممون على الفوز من أجل تعزيز فرصنا في التأهل للدور المقبل".

واختتم "جاهزون لمواجهة الزمالك في هذه المباراة الحاسمة. ومن سيشارك من اللاعبين سيقدم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز".

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، فيما تعادل سلبيا مع المريخ في الجولة الثانية.

المريخ تغلب على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة، فيما فاز الترجي بمباراتيه أمام المريخ وبلوزداد.

وارتقى المريخ إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط.

بينما تجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ولا يزال الترجي التونسي متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط قبل مباراته أمام الزمالك صاحب النقطة الوحيدة غدًا السبت.