مؤتمر المثلوثي: تحدثت مع لاعبي الزمالك عن الترجي.. والمباراة مسألة حياة أو موت

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 20:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

حمزة المثلوثي لاعب الزمالك

تحدث التونسي حمزة المثلوثي ظهير الزمالك عن صعوبة مباراة الترجي غدا -السبت- في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المثلوثي في المؤتمر الصحفي: " مباراة الترجي صعبة وهي بمثابة حياة أو موت، ونسعى لتقديم مباراة جيدة تليق بكرة القدم المصرية والتونسية".

وأضاف "حاجة الزمالك للفوز في المباراة أكبر من حاجة الترجي في ظل وضع جدول المجموعة".

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وتابع المثلوثي "تحدثت مع لاعبي الزمالك عن الترجي، وتحدثنا معا عن أهمية الفوز في لقاء الغد، والترجي منافس قوي ومميز على أرضه".

واختتم قائلا: "الزمالك فريق كبير حتى إذا كان يمر بظروف صعبة، ومباراة الترجي ستعيد للاعبين الثقة في أنفسهم".

ويمتلك الزمالك نقطة واحدة من تعادل مع المريخ السوداني وخسارة أمام شبيبة القبائل الجزائري.

ويتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين على شبيبة القبائل الجزائري والمريخ السوداني بهدف دون مقابل في المباراتين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 25 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد رادس.

وتبدأ المباارة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ولعب الزمالك تسع مباريات من قبل أمام الترجي التونسي، انتصر في أربع منها وخسر ثلاث، وتعادلا في اثنتين.

ويسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الأول في البطولة بعد ثماني مباريات دون انتصار.

ويعود آخر ألقاب الزمالك في البطولة إلى عام 2002، حيث يحتل المركز الثاني في صدارة الفائزين في البطولة بخمسة ألقاب.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا حمزة المثلوثي
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