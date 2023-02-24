الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 19

اشتعلت مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية من الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 19.

وأقيمت اليوم 7 مباريات انتهت 6 منهم بالانتصار ومباراة وحيدة انتهت بنتيجة التعادل.

وحافظ زد على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 40 نقطة، بعد التعادل 2-2 أمام القناة الذي رفع رصيده إلى38 نقطة في المركز الرابع.

وفاز السكة الحديد على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد سجله أحمد أيمن ليرفع رصيده إلى 39 نقطة.

وحقق وادي دجلة فوزا ثمينا على حساب المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف ليصل إلى النقطة 38 في المركز الثالث.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

سلسلة انتصارات السكة الحديد تتواصل، ودجلة يهزم المصرية للاتصالات وتعادل إيجابي بين القناة وزد. نتائج مباريات اليوم بمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية⚽⏬ pic.twitter.com/OTcs6TsAyU — FilGoal (@FilGoal) February 24, 2023