الدرجة الثانية – الصراع يشتعل على صدارة ترتيب مجموعة القاهرة

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 19:11

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

اشتعل صراع صدارة ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة – القناة" في الجولة 19 من منافسات دوري الدرجة الثانية.

وحافظ زد على صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 40 نقطة، بعد التعادل 2-2 أمام القناة الذي رفع رصيده إلى38 نقطة في المركز الرابع.

وسجل مصطفى سلطان ونادر رمضان لنادي زد، فيما أحرز علاء البدري وأكرم عبد ربه هدفي القناة.

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وفاز السكة الحديد على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد سجله أحمد أيمن ليرفع رصيده إلى 39 نقطة.

وحقق وادي دجلة فوزا ثمينا على حساب المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف ليصل إلى النقطة 38 في المركز الثالث.

وسجل أحمد فتحي وعمرو صالح هدفي وادي دجلة، فيما أحرز محمد بهاء هدف الاتصالات.

وفاز الترسانة على مستقبل وطن بهدف دون رد سجله محمد ناجح.

ومنح كريم شحاتة نادي الإعلاميين 3 نقاط غالية على حساب العبور وسجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

وفاز النصر على إيسترن بهدف دون مقابل سجله أحمد عصام "شيكو"، فيما سجل أحمد رضا وإسماعيل بامبا هدفي السويس في بتروجت.

مجموعة الصعيد

في المقابل استُكملت مباريات الجولة 19 من المجموعة الأولى "مجموعة الصعيد".

وفاز المنيا على طامية بنتيجة 4-0، إذ سجل بيتر أمير وكريم حسن وكراوش ورمضان ربيع أهداف المباراة.

وفاز كيما أسوان على ديروط بهدفي هيثم علي وعبد الله شرقية، فيما سجل محمد حيدا هدف ديروط.

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