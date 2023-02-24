انتهت كرة سلة - مصر (71) (67) تونس.. إلى كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وتونس في منافسات المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتقام المباراة على صالة الاتحاد بالأسكندرية ضمن 3 مباريات يخوضها منتخب مصر في التصفيات.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على تونس من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لكأس العالم بعد خسارة السنغال من جنوب السودان.

تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7.

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71 - 67.. انتهت للفراعنة

69-66.. 6 ثوان والفارق 3 نقاط

تونس تقلص الفارق إلى 4 نقاط (67-63).. والمتبقي 20.3 ثانية بعد الوقت المستقطع

67-61.. تونس تقلص الفارق إلى 6 نقاط

النتيجة 67-53

67-51 لصالح مصر.. ووقت مستقطع للفراعنة

64-45 لصالح مصر

تقدم مصر 58-45

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 55 - 44 لصالح مصر

تونس تقلص الفارق 44-36

وقت مستقطع والنتيجة 44-33

النتيجة تشير لتقدم مصر 41-33

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتفوق مصر 35-31

ق 2: مصر تتقدم 30-27

ق 4: تونس تتقدم على مصر بنتيجة 27-26

ق 8: منتخب مصر يبدأ بقوة ويتقدم 22-17

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بالتعادل 17-17

ق 3: تقدم تونس 11-6

ق 5: تعادل بين مصر وتونس 4-4

بداية اللقاء