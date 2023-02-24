كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر أمام مالاوي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد موعد مباراة مصر مع مالاوي في في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

وستقام المباراة يوم 24 مارس في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لإستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com قبل أيام أن مباراة مالاوي ستقام يوم 24 مارس المقبل على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وتقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة.

وستتزامن المباراة مع سابع أيام شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

وتستقبل مصر نظيرتها مالاوي في الجولة الثالثة، مباراة لم يتحدد موعدها وملعبها حتى الآن، ثم يلتقي المنتخبان مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة إلى النهائيات التي لم يتحدد موعدها النهائي حتى اللحظة.