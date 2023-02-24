كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر أمام مالاوي

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 18:42

كتب : بسام أبو بكر وأحمد الخولي

روي فيتوريا - مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد موعد مباراة مصر مع مالاوي في في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

وستقام المباراة يوم 24 مارس في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لإستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com قبل أيام أن مباراة مالاوي ستقام يوم 24 مارس المقبل على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وتقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة.

وستتزامن المباراة مع سابع أيام شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

وتستقبل مصر نظيرتها مالاوي في الجولة الثالثة، مباراة لم يتحدد موعدها وملعبها حتى الآن، ثم يلتقي المنتخبان مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة إلى النهائيات التي لم يتحدد موعدها النهائي حتى اللحظة.

منتخب مصر روي فيتوريا مصر ومالاوي
نرشح لكم
خبر في الجول - الجابوني جيسلان حكما لمباراة مصر ومالاوي بركات: الحديث عن تعيين محمود جابر لأن ابنه صديق صلاح "تهريج" خبر في الجول - موعد وملعب مواجهة مصر ومالاوي في ثالث جولات تصفيات أمم إفريقيا أدار لقاء الهلال والأهلي.. الموريتاني داهاني حكما لمباراة مالاوي ومصر في الثالثة عصرا بنهار رمضان.. الكشف عن موعد مباراة مصر أمام مالاوي بدعوة من وزير الرياضة.. روي فيتوريا يلتقي رئيس وزراء البرتغال كرنفال أمم إفريقيا للشباب - رحلة تنقيب عن أسرار جيل الكرة المصرية الجديد تشكيل شباب مصر - مخلوف في حراسة المرمى.. وبلال مظهر يقود الهجوم أمام موزمبيق
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 19 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – الصراع يشتعل على صدارة ترتيب مجموعة القاهرة 16 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر كرة سلة - مصر (17) (17) تونس.. نهاية الربع الأول 29 دقيقة | كرة سلة
كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر أمام مالاوي 45 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - جنوب السودان إلى كأس العالم 2023 بالفوز على السنغال.. وفرصة ذهبية لـ مصر 56 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر فيريرا: المباراة بين بطلين.. ولا يمكننا اللعب على التعادل مع الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب بلوزداد: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء أمام المريخ.. ومصيرنا بين أيدينا ساعة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 3 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 4 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي