عودة إلى الديار.. مارسيلو يعود إلى نادي طفولته فلومينينسي

عاد مارسيلو إلى نادي طفولته فلومينينسي البرازيلي بعد الرحيل عنه منذ 16 عاما.

مارسيلو النادي : لاعب حر فلوميننسي أولمبياكوس

ولم يوضح النادي البرازيلي بعد مدة التعاقد مع المدافع البرازيلي.

وانتقل مارسيلو إلى فلومينينسي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أوليمبياكوس اليوناني بالتراضي.

ولم يقض مارسيلو سوى 5 أشهر فقط مع النادي اليوناني رغم التعاقد لمدة موسم.

مارسيلو (34 عاما) بدأ مسيرته في فلومينينسي وتدرج في صفوفه قبل أن يرحل إلى النادي الملكي في سن الـ18 عاما.

وخاض مارسيلو 545 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 103.

وبات مارسيلو أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد بواقع 25 لقبًا جاءت كالآتي: 6 دوري إسبانيا، و5 دوري أبطال أوروبا، و2 كأس ملك إسبانيا، و5 كأس السوبر الإسباني، و3 كأس السوبر الأوروبي، و4 كأس العالم للأندية.

وارتدى مارسيلو قميص البرازيل في 58 مباراة وتوج بلقب كأس العالم للقارات 2013.