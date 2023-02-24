عودة إلى الديار.. مارسيلو يعود إلى نادي طفولته فلومينينسي
الجمعة، 24 فبراير 2023 - 17:53
كتب : FilGoal
عاد مارسيلو إلى نادي طفولته فلومينينسي البرازيلي بعد الرحيل عنه منذ 16 عاما.
مارسيلو
النادي : لاعب حر
ولم يوضح النادي البرازيلي بعد مدة التعاقد مع المدافع البرازيلي.
وانتقل مارسيلو إلى فلومينينسي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أوليمبياكوس اليوناني بالتراضي.
ولم يقض مارسيلو سوى 5 أشهر فقط مع النادي اليوناني رغم التعاقد لمدة موسم.
مارسيلو (34 عاما) بدأ مسيرته في فلومينينسي وتدرج في صفوفه قبل أن يرحل إلى النادي الملكي في سن الـ18 عاما.
A sua casa é e sempre será o FLUMINENSE, @MarceloM12. #WhereImFrom #M12NoFlu pic.twitter.com/GPtUdNTbGn— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 24, 2023
وخاض مارسيلو 545 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 103.
وبات مارسيلو أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد بواقع 25 لقبًا جاءت كالآتي: 6 دوري إسبانيا، و5 دوري أبطال أوروبا، و2 كأس ملك إسبانيا، و5 كأس السوبر الإسباني، و3 كأس السوبر الأوروبي، و4 كأس العالم للأندية.
A hora de voltar chegou. #WhereImFrom #M12NoFlu pic.twitter.com/f6FxsGWojW— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 24, 2023
وارتدى مارسيلو قميص البرازيل في 58 مباراة وتوج بلقب كأس العالم للقارات 2013.