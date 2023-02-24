ريكاردو: الفوز على بلوزداد جاء في الوقت المناسب.. وسنعمل على تحسين الأداء

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

هيرون ريكاردو - المريخ السوداني

شدد هيرون ريكاردو مدرب المريخ على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب شباب بلوزداد.

وفاز المريخ على ضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد في استاد شهداء بنينا، بالجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ريكاردو عبر "بي إن سبورتس": "الفوز على بلوزداد كان مهما لنا بعد الخسارة من الترجي والتعادل أمام الزمالك. ذكرت في وقت سابق إذا لم نفز اليوم فلن نتأهل للدور المقب".

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وشدد المدرب البرازيلي "الفوز جاء في الوقت المناسب أمام فريقا قويا وسجلنا هدفا وكان بالإمكان تسجيل الثاني والثالث".

واختتم "أمامنا 10 أيام مهمة للتحضير للمباريات المقبلة. سنعمل على تحسين الأداء الخططي والبدني وخلق فرص أكثر للتسجيل".

وسجّل باولو سيرجيو هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول من ركلة جزاء.

ليرفع المريخ رصيده إلى 4 نقاط ويتقدّم إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتًا.

بينما تجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ولا يزال الترجي التونسي متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط قبل مباراته أمام الزمالك صاحب النقطة الوحيدة غدًا السبت.

ويعد ذلك الفوز هو الأول للمريخ في دور المجموعات على فريق غير سوداني منذ 2076 يومًا، إذ يرجع انتصاره الأخير من هذا النوع على فيروفياريو دي بيرا الموزمبيقي يوم 20 يونيو 2017، وبعدها خاض 14 مباراة أمام فرق غير سودانية في دور المجموعات لم يعرف خلالها طعم الانتصار.

كما فاز المريخ لأول مرة في دور المجموعات خارج السودان منذ انتصاره على شباب العلمة الجزائري 3-2 يوم 22 أغسطس 2015، أي قبل 2744 يومًا.

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