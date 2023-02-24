قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. غياب ألابا ورودريجو أمام أتليتكو

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 16:10

كتب : FilGoal

أوريليان تشواميني - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني غدًا السبت.

وشهدت القائمة عودة الفرنسي أوريليان تشواميني بعد غيابه عن مباراتي أوساسونا وليفربول بسبب نزلة برد.

فيما يغيب الثنائي المصاب ديفيد ألابا وروريجو، مع استمرار ابتعاد فيرلان ميندي.

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ويتواصل ظهور الشاب ألفارو رودريجيز في خط الهجوم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما يأتي أتليتكو مدريد رابعًا برصيد 41 نقطة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - خيسوس فاييخو - داني كارباخال - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزولا

الوسط: أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - توني كروس - فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس

الهجوم: كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - إدين هازارد - ماريانو دياز - ألفارو رودريجيز

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