مؤتمر أنشيلوتي: أتمنى ألا أرى ناتشو في التلفاز.. وجينات فينيسيوس غير عادية

ظهر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بمعنويات عالية، خلال حديثه إلى الصحفيين قبل مواجهة أتليتكو مدريد.

ريال مدريد يستقبل جاره أتليتكو غدًا السبت في دربي العاصمة، بالجولة 23 للدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عن مستقبل لاعبه ناتشو فيرنانديز، وأشاد مجددًا بـ فينيسيوس جونيور، وكشف عن رغبة بخصوص منافسه دييجو سيميوني.

وفيما يلي نص المؤتمر الصحفي:

كيف يمكن لـ ريال مدريد الفوز بمباراة الغد؟

"نحن نمر بفترة جيدة. مباراة الغد مميزة لأنها أمام أتليتكو مدريد الذي سيأتي للقتال ومحاولة الفوز، وهذا أيضًا ينطبق علينا. ستكون مباراة جميلة مثل لقاء كأس الملك".

كيف تفسر فوز ريال مدريد في آخر 25 عامًا بألقاب في دوري أبطال أوروبا بنفس عدد ألقابه في الدوري الإسباني؟

"العالم كله يعرف مدى أهمية دوري الأبطال لهذا النادي. ولكن هذا لا يعني أننا لا نقاتل على كل شيء، بما في ذلك الدوري الإسباني. في الحقيقة لا أعرف جوابًا لسؤالك".

هل وصل الفريق إلى أفضل مستوياته؟

"نحن بخير، بخلاف الإصابات. لا يمكن تجنب الإصابات بسبب تلاحم المباريات. الفريق تحسّن بدنيًا، خصوصًا كروس ومودريتش وسيبايوس. نحن أفضل بكثير الآن ولا نعاني من مشاكل في اللعب بكثير من الحدة".

هل تعتقد أن ناتشو سيكون في ريال مدريد العام المقبل؟ وهل يمكن أن يلعب تشواميني وكروس بشكل أساسي غدًا؟

"كروس وتشواميني يمكنهما اللعب بشكلٍ أساسي، نعم".

"لا أعرف ما سيحدث مع ناتشو، ربما سنكون كلانا هنا. أتمنى أن أواصل رؤيته في فالديبيباس (المدينة الرياضية لـ ريال مدريد) وليس في التلفاز".

وما رأيك في الوضع البدني القوي لـ فينيسيوس وعدم تعرضه لأي إصابات؟

"من الغريب أن فينيسيوس لا يتعرض لأي إصابات، والسبب ربما في الجينات الرائعة التي يتمتع بها بفضل والديه، وبعد ذلك احترافيته الشديدة، لأنه يعتني بنفسه كثيرًا سواء قبل أو بعد المباريات والتدريبات. إنه فتى مركز بشكلٍ كبير على عمله".

ما رأيك في الامتعاض من تعيين خيل مانزانو حكمًا للقاء؟

"مباريات الدربي تكون أكثر أهمية دائمًا، إنها مميزة للجماهير وبسبب الندية الكبيرة بين الفريقين. في مباراة الكأس التحكيم كان جيدًا، لا أعرف ما سيحدث غدًا. خيل مانزانو حكم دولي ولديه قيمته في أوروبا، ولديه الخبرة لإدارة مثل هذه المباريات".

هل كنت ستوافق في سبتمبر على الوصول لهذه المرحلة من الموسم متأخرًا بثماني نقاط عن برشلونة؟

"لا. كنت أتمنى لو كان فارق النقاط الثمان لصالحي، وأن أفوز 5-0 في أنفيلد، وأن أتوج بكأس السوبر الإسباني. ولكننا نسير بشكل جيد بالنظر للغيابات التي عانينا منها".

سيرخيو راموس أعلن اعتزاله دوليًا. كيف ترى مسألة العمر؟

"لو كان أي لاعب قادر على العطاء، فلا يهم عمره. لو كان عمره 17 عامًا فيجب أن يلعب لأنه يستحق. الأمر نفسه ينطبق على لاعب عمره 35 أو 36 أو 37 عامًا، يجب أن تقيّم ما يقدّمه يوميًا. أحيانًا يتم الحديث عن عدم استخدامي لقطاع الناشئين بالشكل الكافي، ولكني دفعت بحارس مرمى عمره 17 عامًا، بوفون. اتخذت ذلك القرار وقتها لأنه كان مميزًا للغاية، وأفضل من الآخرين".

"الأمر نفسه ينطبق على لاعب عمره 40 عامًا إذا كان قادرًا على الفوز بدوري أبطال أوروبا، مثلما كان الوضع مع مالديني في عمر الـ39، كان يتدرب مرة واحدة أسبوعيًا، لكنه كان يشارك لأنه أفضل من الآخرين. لو كنت أفضل من الآخرين فيجب أن تلعب دومًا".

هل تحدثت مع ناتشو في الأيام الماضية؟

"أرى ناتشو كل الأيام وقد كان غير سعيد في بعض الفترات، ولكنه لم يشتك، عانى في صمت وأظهر احترافيته، وعندما احتجته كان جاهزًا، وهكذا يجب أن يكون كل اللاعبين. أنا لست هنا من أجل الأفراد، أنا هنا لكي يفوز ريال مدريد. أشعر بالأسف لأجل لاعبيني عندما أراهم غير سعداء. ناتشو غدًا سيكون أساسيًا في مركز الظهير الأيسر".

هل تشعر بالملل من الحديث عن مسألة التحكيم؟

"أثق أنه لا يوجد فساد. هناك أخطاء في أوروبا وفي كل مكان لأن الحكام بشر".

هل يمكن أن نرى تشواميني وكامافينجا معًا في الوسط يومًا ما؟

"يمكن أن يحدث ذلك غدًا. لم أفكر بعد في التشكيل الأساسي… حسنًا، هذه أكذوبة".

في يناير الماضي قال سيميوني إنك تمتلك نفس الاحترافية سواء فزت أو خسرت، وأنه يتمنى لو يجتمع معك ليتعلّم منك. هل تخطط لهذا اللقاء، وماذا ستتعلم من التشولو في رأيك؟

"أتمنى قضاء بعض الوقت منه لأنه يحب كرة القدم بقدري. لا أعتقد أن هناك ما يمكنه تعلّمه مني بصراحة، ولكن لو قضينا وقتًا معًا فقد نتعلم سويًا. أتمنى أن أعرف مثلًا كيف يستعد لمباراة الغد. ربما نتحدث عن طريقة تحضيرنا للمباريات سويًا بعد المباراة".

ما تقييمك للمستوى الذي وصل إليه فينيسيوس؟

"فينيسيوس يعمل بجد، تقريبًا كل الأيام يبقى 15 دقيقة بعد التدريب ليسدد على المرمى. أغلب اللاعبين الذين يمتلكون موهبته يستريحون أحيانًا خلال المباريات لالتقاط الأنفاس، لكنه لا يفعل ذلك".

وماذا ترى مميزًا في سيميوني؟

"تعجبني شخصية سيميوني، إنه صريح للغاية عندما يتحدث عن المباريات. حقق نجاحًا كبيرًا، جزء كبير من نجاح أتليتكو مدريد مؤخرًا كان بسببه، لقد أصبغ هوية على النادي، ذلك كان نجاحًا".

هل تعتقد أنك ستواصل في ريال مدريد الموسم المقبل؟

"نعم، نعم، لا أحتاج إلى تجديد عقدي، إنه شيء قائم بالفعل. أنا هدئ، فقط ما أحتاجه هو الفوز بالمباريات (يضحك)".