مؤتمر محمود جابر: نعمل على تأهيل اللاعبين نفسيا.. ونتمسك بالأمل حتى النهاية

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 14:51

كتب : FilGoal

محمود جابر - منتخب مصر للشباب

شدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على ضرورة تجهيز اللاعبين نفسيا قبل مواجهة السنغال.

وخسر الفراعنة أمام نيجيريا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور مجموعات أمم إفريقيا للشباب.

ويتبقى جولة ختامية في دور المجموعات بين مصر والسنغال تقام في السابعة من مساء السبت المقبل.

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وقال محمود جابر في المؤتمر الصحفي: "نعمل على تجهيز اللاعبين نفسيا قبل مباراة الغد وهناك استجابة واضحة منهم".

وأضاف "لا نحتاج سوى الهدوء والتركيز ودعم اللاعبين قبل المباراة المرتقبة".

وتابع "علاقتي باللاعبين ممتازة وأعرف كيف أتعامل معهم".

وأردف "راضٍ عن برنامج إعداد المنتخب للبطولة ولا أتهم أحدا بالتقصير".

وواصل "لا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي وكل تركيزي مع الفريق".

وأتم "نتمسك بالأمل حتى النهاية، وغياب التوفيق سبب ضياع الفوز أمام نيجيريا".

ويحتل منتخب شباب الفراعنة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادل في الافتتاح أمام موزمبيق وخسارة ضد نيجيريا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي بجانب الثنائي الأفضل كمركز ثالث.

ولا يزال هناك فرصة من أجل تأهل منتخب مصر للشباب إلى الدور المقبل (تعرف على السيناريوهات).

ويصعد المتأهلون إلى المربع الذهبي من بطولة أمم إفريقيا إلى كأس العالم للشباب 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

منتخب مصر للشباب السنغال محمود جابر
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