جدل في دوري المؤتمر.. حكم يكذب عين الصقر ويلغي هدفا صحيحا

أثارت لقطة تحكيمية في مباراة فيرونتينا وبراجا كلوب في ملحق دوري المؤتمر جدلا واسعا بعدما تقرر إلغاء هدف صحيح.

آرثر كابرال النادي : فيورنتينا فيورنتينا

فيورنتينا تأهل إلى دور الـ16 من المسابقة بعد الفوز على براجا كلوب بنتيجة 3-2 في إياب الملحق.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة عندما كان براجا كلوب متقدما بنتيجة 2-0 وسجل مهاجم فيورنتينا أرتور كابرال هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض لكن يقرر الحكم إلغاؤه مخالفا رأي تقنية الساعة "عين الصقر" التي أقرت بصحته.

ورغم ذلك قرر حكم الساحة العودة إلى حكم تقنية الفيديو الذي بدوره لم يكن متأكدا ليستغرق الأمر 5 دقائق كاملة قبل أن يقرر في النهاية اتباع ما رأه وعدم احتساب الهدف.

سرعان ما عاد فيورنتينا في النتيجة ونجح في التعديل ويسجل كابرال الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 83.

ولم يدع مهاجم الفيولا الأمر يمر مرار الكرام وقام بالاحتفال عن طريق عمل إشارة تقنية الفيديو التي يقوم بها الحكام، تهكما على ما حدث.

وصعد فيورنتينا بعد الفوز في مجموع مباراتين الذهاب والياب بنتيجة 7-2.

وكان لقاء الذهاب انتهى في البرتغال بفوز فيورنتينا 4-0.

ولأول مرة تتأهل 7 فرق إيطالية إلى دور الـ 16 في جميع المسابقات الأوروبية بنفس الموسم، بعد تأهل لاتسيو وفيورنتينا لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي منذ 32 عاما.

ومنذ موسم 1990-91 لم تشهد المسابقات الأوروبية هذا العدد من الأندية الإيطالية في تلك المرحلة، حينها تأهلت 8 فرق إيطالية لدور الـ 16.

وينتظر فيورنتينا قرعة المسابقة في الثانية ظهرا لتحديد هوية المنافس في الدور المقبل من دوري المؤتمر الأوروبي.