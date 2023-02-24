الدوري الأوروبي - صدام إسباني جديد لـ يونايتد.. وأرسنال يواجه سبورتنج لشبونة

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 13:24

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي عن مواجهة إسبانية جديدة لـ مانشستر يونايتد.

ويلعب يونايتد أمام ريال بيتيس الإسباني، بعد أن أقصى مواطنه برشلونة في الدور الماضي، وبعد أن تواجه مع ريال سوسيداد في دور المجموعات للمسابقة.

كما يلعب أرسنال أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، مواجهة قد تكون في المتناول لكتيبة ميكيل أرتيتا.

وفي مباراة مثيرة، سيلعب روما الإيطالي أمام ريال سوسيداد الإسباني.

بينما يلتقي إشبيلية الإسباني أنجح نادٍ في تاريخ المسابقة، بـ فنربخشة التركي الذي سبق له التتويج بها أيضًا.

وجاءت نتيجة القرعة كاملة كالآتي:

  • - يونيون برلين الألماني x يونيون سان جيلواز البلجيكي
  • إشبيلية الإسباني x فنربخشة التركي
  • يوفنتوس الإيطالي x فرايبورج الألماني
  • باير ليفركوزن الألماني x فيرينتشفاروش المجري
  • سبورتنج لشبونة البرتغالي x أرسنال الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد الإنجليزي x ريال بيتيس الإسباني
  • روما الإيطالي x ريال سوسيداد الإسباني
  • شاختار دونتسك الأوكراني x فينورد روتردام الهولندي

وتقام مباريات الذهاب يوم 9 مارس، فيما يُلعب الإياب يوم 16 مارس.

وتقام المباراة النهائية يوم 31 مايو في بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

ويحمل أينتراخت الألماني لقب المسابقة بفوزه في نهائي إشبيلية العام الماضي على جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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