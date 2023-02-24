تشافي: استحققنا المزيد أمام مانشستر يونايتد.. وكنا أفضل هذا العام رغم الخروج

حاول تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة النظر إلى الجوانب الإيجابية بعد توديع فريقه بطولة الدوري الأوروبي.

وخسر برشلونة أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

وقال تشافي بعد اللقاء: "هدف التعادل الذي سكن شباكنا أثّر علينا كثيرًا. فقدنا كرة وسجلوا منها التعادل، وبعدها لعبوا بحدة أكبر وخسرنا الصراعات الثنائية في الشوط الثاني".

وأضاف: "كانت مباراة متكافئة، أحيانًا كنا مرتاحين بالكرة، لكن هذا لم يحدث لاحقًا. نشعر بإحباط كبير، لكن يجب علينا التركيز على ما تبقى من بطولات هذا الموسم، لعبنا أمام منافس كبير".

وواصل: "مانشستر يونايتد يمتلك لاعبين أقوياء للغاية، في هدف التقدم فازوا بصراع ثنائي قبل تسجيل الهدف، لكن الهدف الذي أثّر علينا حقًا كان الأول. في مباريات خروج المغلوب التي تعرف التكافؤ، تكون التفاصيل مهمة جدًا. أعتقد أننا استحققنا المزيد في هذه المباراة".

وأشار: "لم يفاجئنا دخول أنتوني. كنا نستطيع إضافة الهدف الثاني أثناء تقدمنا، ولكننا لم نستطع التحكم في التفاصيل".

وشدد: "هذا العام نحن أفضل من العام الماضي في أوروبا، نافسنا بقوة أمام منافسين كبار. نحتاج إلى التحسن ورؤية الأخطاء وأن نركز على الدوري والكأس".

وأوضح: "الأمر الإيجابي أن لدينا مباراة أخرى الأحد، وبعدها مباراة الكأس يوم الخميس".

وأتم: "كان هناك احترام متبادل مع غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد، تحدثت مع كاسيميرو وفاران وهنأت مانشستر يونايتد".



































































وتقدّم برشلونة في الشوط الأول بهدف روبيرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، لكن الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني قلب النتيجة في الشوط الثاني بهدفين كتبا عبور الشياطين الحمر إلى الدور التالي.

وكانت مباراة الذهاب في كامب نو قبل أسبوع قد انتهت بالتعادل 2-2.