حمزة الجمل: تنازلت عن 820 ألف جنيه للإسماعيلي.. وسأقيم بالكامل داخل النادي

كشف حمزة الجمل المدير الفني الجديد للإسماعلي عن تنازله عن مبلغ مالي كبير من مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وتولى الجمل مهمة الإسماعيلي مجددًا خلفًا لـ أحمد حسام "ميدو" بعد أن نجح في إنقاذه من الهبوط الموسم الماضي.

وقال الجمل عبر قناة "تن": "هذا تكليف من اللجنة المؤقتة وليس رفاهية، يجب أن أضحي لأجل الإسماعيلي".

وأضاف: "أعتبر أن أي خير أنا موجود فيه هو بسبب الإسماعيلي، وبالفعل كان لدي مستحقات متأخرة تبلغ قيمتها 820 ألف جنيه، قررت التنازل عنها".

وشدد: "لا أريد استخدام كلمة تنازل، لأن ذلك حق النادي عليّ، وإنما هي مشاركة مادية فوق الفنية، لأنهم أخبروني أن المبلغ كبير ولن يستطيعوا سداده، وهكذا أكون قد ساهمت في حل مشكلة ولو بشكل بسيط".

وأوضح: "فعلت ذلك بكثير من الفخر والحب، ومهما ضحيت لأجل الإسماعيلي لن أستطيع رد جميله"؟

وشدد الجمل: "الإسماعيلي يستطيع البقاء في الدوري المصري الممتاز".

وتابع: "أول قراراتي كان تخصيص غرفة متكاملة لي في النادي لأقيم فيها طوال الوقت وأبدأ في تحليل الفريق للوصول إلى أفضل الحلول، يجب إعادة الثقة للاعبين".

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي كالآتي:

- حمزة الجمل مديرا فنيا

- أحمد قناوي مدربا عاما

- محمد حمص مدربا عاما

- أيمن كمال مدربا

- أحمد لطفي مدربا

- سيد توفيق مدربا لحراس المرمى.

ويقود الجهاز الفني الجديد تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر يوم الجمعة 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري.

وقاد حمزة الجمل فريق الإسماعيلي في ولايتين سابقتين من نوفمبر 2021 بصورة مؤقتة، كما قاد الفريق مايو 2022 وحتى أغسطس من العام نفسه.

ولعب الإسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل 16 مباراة في الولاية الأخيرة وفاز الدراويش في خمس مرات وخسر الفريق خمس مباريات بينما تعادل ست مرات.

بينما قاد ميدو فريق الإسماعيلي في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم.

وحقق الدراويش فوزا وحيدا تحت قيادة ميدو وخسر ثلاث مرات بينما تعادل في خمس مواجهات.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وحقق الدراويش فوزين فقط خلال منافسات الموسم الحالي من 18 مباراة خاضهم الفريق.