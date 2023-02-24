بركات: الحديث عن تعيين محمود جابر لأن ابنه صديق صلاح "تهريج"

انتقد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الهجوم الذي شُن على محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب.

وحصدت مصر نقطة وحيدة في أول جولتين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت قيادة محمود جابر.

وقال بركات عبر قناة المحور: "الحديث عن استقالة محمود جابر افتراءات وأكاذيب وأمور من نسج خيال قائها".

وتابع: "قالوا أيضًا أن ميكالي سيتولى المهمة بدايةً من مباراة السنغال، من اخترع هذه القصة؟".

وواصل: "قالوا عن محمود جابر إنه تولى المهمة لأن ابنه عمر جابر صديق صلاح، وأن صلاح قال لـ أحمد مجاهد (معلش) لأن عمر صديقي، فأحضر والده لتدريب المنتخب. (احنا بنهرج؟) هل أحمد مجاهد رجل (خفيف) لهذه الدرجة؟".

وشدد: "لا يجب أن نكسر في الرجل أثناء البطولة، هذا الكلام يصل للاعبين، كيف سيسمعون له ويحترمونه وينفذون تعليماته الآن؟".

وأتم: "الأداء سيئ للغاية في البطولة ولدينا الكثير من المشاكل وكان يجب الفوز على موزمبيق، لكن محمود جابر مدرب محترم وقدم عروضا ونتائج جيدة في آخر عامين".

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وتعادلت مصر دون أهداف مع موزمبيق في مباراة الافتتاح، ثم خسرت بهدفٍ دون رد أمام نيجيريا في الجولة الثانية.

وتلعب مصر مباراتها الثالثة أمام السنغال غدًا السبت لتحديد مصيرها في المسابقة.