مواعيد مباريات الجمعة 24 فبراير 2023 - منتخب مصر للسلة.. ومنافسو الأهلي والزمالك

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 10:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة سلة

تنطلق اليوم الجمعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة، مع آمال كبيرة بتأهل منتخب مصر.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الجمعة 24 فبراير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هـــنــــا

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تصفيات كأس العالم لكرة السلة

وفي مباراة مصيرية، يلعب منتخب مصر أمام تونس في السابعة مساءً عبر beIN Sports 7.

دوري أبطال إفريقيا

في مجموعة الزمالك، يلتقي المريخ السوداني بـ شباب بلوزداد الجزائري في الثالثة عصرًا، مباراة تنقلها beIN Sports 4 بتعليق علي محمد علي.

وفي مجموعة الأهلي، يحل الهلال السوداني ضيفا على القطن الكاميروني في السادسة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق محمد بركات.

كما يستقبل الوداد البيضاوي المغربي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق جواد بده.

كأس الأمم الإفريقية للشباب

وضمن منافسات المجموعة الثالثة تلعب تونس أمام بنين في الرابعة عصرًا عبر beIN Sports 2 بتعليق نوفل باشي.

كما تتبارى زامبيا مع جامبيا في السابعة مساءً عبر نفس المحطة.

الدوري الإنجليزي

وفي افتتاح الجولة، يلعب فولام أمام ولفرهامبتون في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق عامر الخوذيري.

الدوري الإسباني

كما يلتقي إلتشي بـ ريال بيتيس في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 1 بتعليق باسم الزير.

الدوري الألماني

ويلعب ماينتس أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في التاسعة والنصف مساءً عبر beIN Sports 3 بتعليق عادل خلو.

الدوري الفرنسي

كما يلتقي ليل مع ستاد بريست في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 2 بتعليق مضر اليوسف.

دوري الدرجة الثانية المصري

وتقام اليوم 10 مباريات في الثالثة عصرًا، أبرزها وادي دجلة أمام المصرية للاتصالات، والقناة أمام نادي زد، والترسانة أمام المستقبل سبورت، والإنتاج الحربي أمام بورتو السويس، والإعلاميين أمام العبور بالقليوبية.

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