مورينيو يشيد بـ الشعراوي: لم تكن لدي خطة بديلة

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 01:42

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما بستيفان شعراوي لاعب الفريق رغم مشاركته المتأخرة ضد سالزبورج النمساوي.

وحجز روما بطاقة التأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي بالفوز 2-0 على الفريق النمساوي بعد خسارة الذهاب 1-0.

وقال جوزيه مورينيو لشبكة سكاي سبورتس: "من الرائع أن روما حقق نتيجة مهمة، أداء كامل على جميع المستويات، مرة أخرى هذا الفريق متحد، أحببت ذلك".

أخبار متعلقة:
الدوري الأوروبي – روما في ثمن النهائي.. ويونيون برلين يقصي أياكس مؤتمر تشافي: سنرى ضد يونايتد إن كنا تغيرنا بعد ليلتي روما وأنفيلد.. وبرشلونة منزل ميسي دائما روما يعلن بيع زانيولو إلى جالاتاسراي خبر في الجول - روما ودورتموند ومارسيليا يتابعون بلال مظهر عبد الرحمن أمام بورتو

وأضاف "طاقمي قام بعمل رائع، محللو الفريق عملهم كان مرهقا من أجل الاستعداد لتلك المباراة".

وأردف "أريد شكر ستيفان شعراوي، الذي كان لابد من التضحية به، لأنه كان يجب أن يكون لدي خطة بديلة، ولم تكن لدي، أشعر بالسوء تجاهه".

وتابع "أردت منه المشاركة من أجل تغيير سرعة اللقاء ويضيف ديناميكية افتقدها الفريق، أشعر بالسوء له، لكن هذا يُظهر كيف نعمل معا، أوضحت ذلك وتقبله وأنا سعيد بروح الفريق".

وشارك الشعراوي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع في لقاء اليوم بدلا من باولو ديبالا.

وواصل "انتصرنا على فريق قادم من دوري أبطال أوروبا لديه جودة".

وعن أندريا بيلوتي قال: "يستحق التشجيع من الجماهير، يعمل بجد من أجل الفريق وسعداء باعتراف المشجعين بمجهوده من أجل الفريق".

وافتتح بيلوتي التسجيل لصفوف روما في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

وأتم عن الفرق الإيطالية في ثمن نهائي المسابقات الأوروبية: "الكرة الأوروبية تسير بشكل جيد، فيورنتينا ولاتسيو وروما ويوفنتوس تأهلوا لدور الـ 16، نابولي وميلان وإنتر لديهم أفضلية في دوري الأبطال، نابولي وضع قدما ونصف في الدور المقبل وإنتر وميلان قدم واحدة وهذا جيد".

ولأول مرة تتأهل 7 فرق إيطالية إلى دور الـ 16 في جميع المسابقات الأوروبية بنفس الموسم، منذ 32 عاما.

ومنذ موسم 1990-91 لم تشهد المسابقات الأوروبية هذا العدد من الأندية الإيطالية في تلك المرحلة، حينها تأهلت 8 فرق إيطالية لدور الـ 16.

روما جوزيه مورينيو الدوري الأوروبي
نرشح لكم
دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة فيرنانديز: ركلة جزاء برشلونة؟ كانت لمسة خفيفة ولا أريد الحديث حتى لا أعاقب تين هاج: فوزي على برشلونة هو الأكبر مع مانشستر.. وواصلنا رغم ركلة جزاء رخيصة الدوري الأوروبي – موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة الدوري الأوروبي – روما في ثمن النهائي.. ويونيون برلين يقصي أياكس 8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل رقم غائب منذ 1991 عن أندية إيطاليا.. لاتسيو وفيورنتينا إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ريمونتادا برازيلية في شوط المدربين.. مانشستر يونايتد يقصي برشلونة من الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
مورينيو يشيد بـ الشعراوي: لم تكن لدي خطة بديلة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة ساعة | الكرة الأوروبية
فيرنانديز: ركلة جزاء برشلونة؟ كانت لمسة خفيفة ولا أريد الحديث حتى لا أعاقب ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: فوزي على برشلونة هو الأكبر مع مانشستر.. وواصلنا رغم ركلة جزاء رخيصة ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – روما في ثمن النهائي.. ويونيون برلين يقصي أياكس ساعة | الكرة الأوروبية
8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل ساعة | المحترفون
رقم غائب منذ 1991 عن أندية إيطاليا.. لاتسيو وفيورنتينا إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته