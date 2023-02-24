مورينيو يشيد بـ الشعراوي: لم تكن لدي خطة بديلة

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما بستيفان شعراوي لاعب الفريق رغم مشاركته المتأخرة ضد سالزبورج النمساوي.

وحجز روما بطاقة التأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي بالفوز 2-0 على الفريق النمساوي بعد خسارة الذهاب 1-0.

وقال جوزيه مورينيو لشبكة سكاي سبورتس: "من الرائع أن روما حقق نتيجة مهمة، أداء كامل على جميع المستويات، مرة أخرى هذا الفريق متحد، أحببت ذلك".

وأضاف "طاقمي قام بعمل رائع، محللو الفريق عملهم كان مرهقا من أجل الاستعداد لتلك المباراة".

وأردف "أريد شكر ستيفان شعراوي، الذي كان لابد من التضحية به، لأنه كان يجب أن يكون لدي خطة بديلة، ولم تكن لدي، أشعر بالسوء تجاهه".

وتابع "أردت منه المشاركة من أجل تغيير سرعة اللقاء ويضيف ديناميكية افتقدها الفريق، أشعر بالسوء له، لكن هذا يُظهر كيف نعمل معا، أوضحت ذلك وتقبله وأنا سعيد بروح الفريق".

وشارك الشعراوي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع في لقاء اليوم بدلا من باولو ديبالا.

وواصل "انتصرنا على فريق قادم من دوري أبطال أوروبا لديه جودة".

وعن أندريا بيلوتي قال: "يستحق التشجيع من الجماهير، يعمل بجد من أجل الفريق وسعداء باعتراف المشجعين بمجهوده من أجل الفريق".

وافتتح بيلوتي التسجيل لصفوف روما في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

وأتم عن الفرق الإيطالية في ثمن نهائي المسابقات الأوروبية: "الكرة الأوروبية تسير بشكل جيد، فيورنتينا ولاتسيو وروما ويوفنتوس تأهلوا لدور الـ 16، نابولي وميلان وإنتر لديهم أفضلية في دوري الأبطال، نابولي وضع قدما ونصف في الدور المقبل وإنتر وميلان قدم واحدة وهذا جيد".

ولأول مرة تتأهل 7 فرق إيطالية إلى دور الـ 16 في جميع المسابقات الأوروبية بنفس الموسم، منذ 32 عاما.

ومنذ موسم 1990-91 لم تشهد المسابقات الأوروبية هذا العدد من الأندية الإيطالية في تلك المرحلة، حينها تأهلت 8 فرق إيطالية لدور الـ 16.