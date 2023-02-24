دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 01:08

كتب : FilGoal

دوري المؤتمر الأوروبي

تحددت أطراف دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2022-2023 بعد نهاية مباريات الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وأقيمت مباريات الملحق بين الفرق التي احتلت المركز الثالث في ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي وأصحاب المركز الثاني بمجموعات دوري المؤتمر.

FilGoal.com يعرض لكم كل ما يخص قرعة البطولة التي بدأت في الوصول للمراحل الحاسمة.

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شروط القرعة

لا يمكن لأي فريقين من نفس الدولة أن يتواجها في تلك المرحلة.

وسيتواجه المتأهلون في صدارة الترتيب مع الفرق المتأهلة من الملحق.

في حال نهاية مباراة و90 دقيقة بالتعادل سيتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر نصل إلى ركلات ترجيح.

المتأهلون في صدارة الترتيب

ألكمار الهولندي

يورجوردينس السويدي

باشاك شهير التركي

نيس الفرنسي

سيفاس سبور التركي

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

فياريال الإسباني

وست هام الإيطالي

دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

المتأهلون من الملحق

أيك لارنكا القبرصي

أندرلخت البلجيكي

بازل السويسري

فيورنتينا الإيطالي

جينت البلجيكي

لاتسيو الإيطالي

ليخ بوزنان البولندي

شيريف تيراسبول المولدوفي

الموعد والقناة الناقلة

وتقام القرعة في الثانية ظهرا من غدا الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، وكذلك موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي.

موعد المواجهات

الذهاب: 9 مارس 2023

الإياب: 16 مارسي 2023

يذكر أن النهائي سيقام في التشيك على ملعب إدين أرينا في 7 يونيو 2023.

دوري المؤتمر الأوروبي قرعة دوري المؤتمر الأوروبي
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