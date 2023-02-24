فيرنانديز: ركلة جزاء برشلونة؟ كانت لمسة خفيفة ولا أريد الحديث حتى لا أعاقب

شكك برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في ركلة الجزاء التي تحصل عليها برشلونة في المباراة التي جمعتهما في إياب ملحق الدوري الأوروبي.

وحسم مانشستر يونايتد قمة ملحق الدوري الأوروبي بالفوز على برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب أولد ترافورد وحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 من المسابقة.

وقال فيرنانديز لـ بي تي سبورتس: "لم نتخل في أي لحظة عن الإيمان بفريقينا، والجماهير فعلت ذلك أيضا".

وأضاف "عندما سجلنا الهدف الأول، بدأت الجماهير خلفنا في القفز فرحا، علمنا حينها أن الهدف الثاني قادم".

وأردف "الجماهير ساعدتنا كثيرا في اللحظات الصعبة، جميعنا نعلم أن مانشستر يونايتد اعتاد أن يصنع تلك الحظات في الماضي ويعود في النتيجة".

وتابع "ركلة جزاء برشلونة؟ الحديث عن الأمر لن يغير شيئا، سيقال أنني لم أحترم القرار وقد أعاقب لكن أظن أنها كانت لمسة خفيفة".

وواصل "كل نفكر فيه الآن مباراة يوم الأحد في نهائي الكأس".

فيما تحدث البرازيلي فريد كذلك، وقال: "سماع الجماهير تردد اسمي يعطيني شعورا جيدا للغاية. لدينا الآن مباراة نهائية يوم الأحد وعلينا التركيز عليها".

وأتم "لم نلعب كما اعتدنا في الشوط الأول وهذا تغير تماما في الشوط الثاني بعدما خاض تين هاج معنا حديثا".

وتأهل الشياطين الحمر بفضل مجموع المباراتين 4-3، عقب نهاية لقاء الذهاب بنتيجة 2-2.

تقدم برشلونة أولا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، فيما قلب يونايتد تأخره لفوز في الشوط الثاني بريمونتادا برازيلية عن طريق فريد وأنتوني.

وحقق يونايتد الفوز الأول له على برشلونة منذ الفوز في 2008، فمنذ ذلك الحين خسر 4 مرات وتعادل في مباراة قبل أن يعاود الانتصارات.