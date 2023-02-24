فيرنانديز: ركلة جزاء برشلونة؟ كانت لمسة خفيفة ولا أريد الحديث حتى لا أعاقب

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 00:59

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - برشلونة

شكك برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في ركلة الجزاء التي تحصل عليها برشلونة في المباراة التي جمعتهما في إياب ملحق الدوري الأوروبي.

وحسم مانشستر يونايتد قمة ملحق الدوري الأوروبي بالفوز على برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب أولد ترافورد وحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 من المسابقة.

وقال فيرنانديز لـ بي تي سبورتس: "لم نتخل في أي لحظة عن الإيمان بفريقينا، والجماهير فعلت ذلك أيضا".

أخبار متعلقة:
رقم غائب منذ 1991 عن أندية إيطاليا.. لاتسيو وفيورنتينا إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بمشاركة تريزيجيه.. هدفان ملغيان يحرمان طرابزون من دوري المؤتمر أمام بازل 8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل خبر في الجول - موعد وملعب مواجهة مصر ومالاوي في ثالث جولات تصفيات أمم إفريقيا

وأضاف "عندما سجلنا الهدف الأول، بدأت الجماهير خلفنا في القفز فرحا، علمنا حينها أن الهدف الثاني قادم".

وأردف "الجماهير ساعدتنا كثيرا في اللحظات الصعبة، جميعنا نعلم أن مانشستر يونايتد اعتاد أن يصنع تلك الحظات في الماضي ويعود في النتيجة".

وتابع "ركلة جزاء برشلونة؟ الحديث عن الأمر لن يغير شيئا، سيقال أنني لم أحترم القرار وقد أعاقب لكن أظن أنها كانت لمسة خفيفة".

وواصل "كل نفكر فيه الآن مباراة يوم الأحد في نهائي الكأس".

فيما تحدث البرازيلي فريد كذلك، وقال: "سماع الجماهير تردد اسمي يعطيني شعورا جيدا للغاية. لدينا الآن مباراة نهائية يوم الأحد وعلينا التركيز عليها".

وأتم "لم نلعب كما اعتدنا في الشوط الأول وهذا تغير تماما في الشوط الثاني بعدما خاض تين هاج معنا حديثا".

وتأهل الشياطين الحمر بفضل مجموع المباراتين 4-3، عقب نهاية لقاء الذهاب بنتيجة 2-2.

تقدم برشلونة أولا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، فيما قلب يونايتد تأخره لفوز في الشوط الثاني بريمونتادا برازيلية عن طريق فريد وأنتوني.

وحقق يونايتد الفوز الأول له على برشلونة منذ الفوز في 2008، فمنذ ذلك الحين خسر 4 مرات وتعادل في مباراة قبل أن يعاود الانتصارات.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي فريد برونو فيرنانديز
نرشح لكم
مورينيو يشيد بـ الشعراوي: لم تكن لدي خطة بديلة دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة تين هاج: فوزي على برشلونة هو الأكبر مع مانشستر.. وواصلنا رغم ركلة جزاء رخيصة الدوري الأوروبي – موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة الدوري الأوروبي – روما في ثمن النهائي.. ويونيون برلين يقصي أياكس 8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل رقم غائب منذ 1991 عن أندية إيطاليا.. لاتسيو وفيورنتينا إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ريمونتادا برازيلية في شوط المدربين.. مانشستر يونايتد يقصي برشلونة من الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
مورينيو يشيد بـ الشعراوي: لم تكن لدي خطة بديلة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة ساعة | الكرة الأوروبية
فيرنانديز: ركلة جزاء برشلونة؟ كانت لمسة خفيفة ولا أريد الحديث حتى لا أعاقب ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: فوزي على برشلونة هو الأكبر مع مانشستر.. وواصلنا رغم ركلة جزاء رخيصة ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – روما في ثمن النهائي.. ويونيون برلين يقصي أياكس ساعة | الكرة الأوروبية
8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل ساعة | المحترفون
رقم غائب منذ 1991 عن أندية إيطاليا.. لاتسيو وفيورنتينا إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته