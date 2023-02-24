تين هاج: فوزي على برشلونة هو الأكبر مع مانشستر.. وواصلنا رغم ركلة جزاء رخيصة

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب ملحق دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وقال تين هاج في تصريحاته لـ بي تي سبورت: "هل هو فوزي الأكبر كمدرب؟ نعم. حظينا بانتصارات جيدة أمام ليفربول وأرسنال، ولكن هذا كان بنظام الذهاب والإياب".

وأضاف "برشلونة متصدر الدوري الإسباني. الفوز عليه كبير للغاية".

وأوضح "المباراة لم تقبل القسمة ويجب على أحدنا الفوز. كان لدينا فرص كبيرة من برونو فيرنانديز في بداية المباراة".

وتابع "جزء من خطتنا للمباراة كان إشراك أنتوني وأليخاندرو جارناتشو لفتح الأطراف والحصول على السرعات اللازمة للركض خلف المدافعين والمراوغة أيضا. لقد لعبا بشجاعة وهما لا يخافا من أحد، وهذا دفع الفريق للأمام".

وعن هدف فريد قال: "ما يفعله جيدا هو الانطلاق في اللحظة المناسبة. لديه توقيت رائع. لقد كان فعالا للغاية في هذه الاختراقات".

وواصل "لدينا شخصيات رائعة في الفريق مثل رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز، فهما لا يخافان أيضا. إذا كنت تؤمن بقدرتك على تحقيق النتيجة اللازمة حتى بعد تعرضك لركلة جزاء "رخيصة"، فأنت تواصل وتمضي قدما".

واختتم "حين تفوز بمباريات كبرى كهذه بعد التأخر 1-0، فهذا يمنحك مؤشرا جيدا لسير موسمك".

وتأهل يونايتد بمجموع المباراتين 4-3، بعد التعادل 2-2 في الذهاب على ملعب كامب نو.