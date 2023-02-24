الدوري الأوروبي – موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

تحددت أطراف دور الـ 16 من الدوري الأوروبي موسم 2022-2023 بعد نهاية مباريات الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وأقيمت مباريات الملحق بين الفرق التي احتلت المركز الثالث في ترتيب مجموعات دوري الأبطال وأصحاب المركز الثاني بمجموعات الدوري الأوروبي.

FilGoal.com يعرض لكم كل ما يخص قرعة البطولة التي بدأت في الوصول للمراحل الحاسمة.

شروط القرعة

لا يمكن لأي فريقين من نفس الدولة أن يتواجها في تلك المرحلة.

وسيتواجه المتأهلون في صدارة الترتيب مع الفرق المتأهلة من الملحق.

في حال نهاية مباراة و90 دقيقة بالتعادل سيتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر نصل إلى ركلات ترجيح.

المتأهلون في صدارة الترتيب

أرسنال الإنجليزي

ريال بيتيس الإسباني

فناربخشة التركي

فرنافروتشي المجري

فرايبورج الألماني

ريال سوسيداد الإسباني

رويال سانت خليلوز البلجيكي

فينيورد الهولندي

المتأهلون من الملحق

سبورتنج لشبونة البرتغالي

باير ليفركوزن الألماني

يوفنتوس الإيطالي

إشبيلية الإسباني

روما الإيطالي

يونيون برلين الألماني

مانشستر يونايتد الإنجليزي

شاختار دونتسك الأوكراني

الموعد والقناة الناقلة

وتقام القرعة في الواحدة ظهرا من غدا الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، وكذلك موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي.

موعد المواجهات

الذهاب: 9 مارس 2023

الإياب: 16 مارسي 2023

يذكر أن النهائي سيقام في المجر على ملعب بوشكاش أرينا في 31 مايو 2023.