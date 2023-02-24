الدوري الأوروبي – موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 00:56

كتب : FilGoal

الدوري الأوروبي

تحددت أطراف دور الـ 16 من الدوري الأوروبي موسم 2022-2023 بعد نهاية مباريات الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وأقيمت مباريات الملحق بين الفرق التي احتلت المركز الثالث في ترتيب مجموعات دوري الأبطال وأصحاب المركز الثاني بمجموعات الدوري الأوروبي.

FilGoal.com يعرض لكم كل ما يخص قرعة البطولة التي بدأت في الوصول للمراحل الحاسمة.

أخبار متعلقة:
رقم غائب منذ 1991 عن أندية إيطاليا.. لاتسيو وفيورنتينا إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ريمونتادا برازيلية في شوط المدربين.. مانشستر يونايتد يقصي برشلونة من الدوري الأوروبي تلقى بطاقة صفراء.. ماذا قدم إمام عاشور في خروج ميتيلاند من الدوري الأوروبي هاتريك دي ماريا يقود يوفنتوس لإقصاء مصطفى محمد من الدوري الأوروبي

شروط القرعة

لا يمكن لأي فريقين من نفس الدولة أن يتواجها في تلك المرحلة.

وسيتواجه المتأهلون في صدارة الترتيب مع الفرق المتأهلة من الملحق.

في حال نهاية مباراة و90 دقيقة بالتعادل سيتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر نصل إلى ركلات ترجيح.

المتأهلون في صدارة الترتيب

أرسنال الإنجليزي

ريال بيتيس الإسباني

فناربخشة التركي

فرنافروتشي المجري

فرايبورج الألماني

ريال سوسيداد الإسباني

رويال سانت خليلوز البلجيكي

فينيورد الهولندي

المتأهلون من الملحق

سبورتنج لشبونة البرتغالي

باير ليفركوزن الألماني

يوفنتوس الإيطالي

إشبيلية الإسباني

روما الإيطالي

يونيون برلين الألماني

مانشستر يونايتد الإنجليزي

شاختار دونتسك الأوكراني

الموعد والقناة الناقلة

وتقام القرعة في الواحدة ظهرا من غدا الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، وكذلك موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي.

موعد المواجهات

الذهاب: 9 مارس 2023

الإياب: 16 مارسي 2023

يذكر أن النهائي سيقام في المجر على ملعب بوشكاش أرينا في 31 مايو 2023.

الدوري الأوروبي قرعة الدوري الأوروبي
نرشح لكم
مورينيو يشيد بـ الشعراوي: لم تكن لدي خطة بديلة دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة فيرنانديز: ركلة جزاء برشلونة؟ كانت لمسة خفيفة ولا أريد الحديث حتى لا أعاقب تين هاج: فوزي على برشلونة هو الأكبر مع مانشستر.. وواصلنا رغم ركلة جزاء رخيصة الدوري الأوروبي – روما في ثمن النهائي.. ويونيون برلين يقصي أياكس 8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل رقم غائب منذ 1991 عن أندية إيطاليا.. لاتسيو وفيورنتينا إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ريمونتادا برازيلية في شوط المدربين.. مانشستر يونايتد يقصي برشلونة من الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
مورينيو يشيد بـ الشعراوي: لم تكن لدي خطة بديلة 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة ساعة | الكرة الأوروبية
فيرنانديز: ركلة جزاء برشلونة؟ كانت لمسة خفيفة ولا أريد الحديث حتى لا أعاقب ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: فوزي على برشلونة هو الأكبر مع مانشستر.. وواصلنا رغم ركلة جزاء رخيصة ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – روما في ثمن النهائي.. ويونيون برلين يقصي أياكس ساعة | الكرة الأوروبية
8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل ساعة | المحترفون
رقم غائب منذ 1991 عن أندية إيطاليا.. لاتسيو وفيورنتينا إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته