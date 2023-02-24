الدوري الأوروبي – روما في ثمن النهائي.. ويونيون برلين يقصي أياكس

شهدت مباريات إياب ملحق الدوري الأوروبي التي أقيمت مساء الخميس إثارة كبرى.

وضمن روما بقيادة جوزيه مورينيو تواجده في ثمن نهائي البطولة، فيما ودع أياكس أمسترادم المسابقة في مفاجأة كبرى.

وتأهل روما إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي عقب الفوز على سالزبورج بهدفين دون رد.

وحجز روما مقعدا في ثمن النهائي بعدما فاز بمجموع المباراتين 2-1، إذ خسر ذهابا في النمسا بهدف دون رد.

وودع أياكس أمستردام منافسات الدوري الأوروبي بعد الخسارة من يونيون برلين الألماني 3-1.

وتأهل يونيون برلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي مستفيدا من انتهاء نتيجة الذهاب بالتعادل بدون أهداف.

وبعد مباراة مثيرة خطف باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو بطاقة العبور لثمن نهائي الدوري الأوروبي عقب الفوز على موناكو 5-3 بركلات الترجيح.

وانتهى مباراة الإياب بفوز ليفركوزن 3-2 بعدما فاز موناكو بالنتيجة ذاتها ذهابا ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح.

وفاز أيندهوفن على إشبيلية بهدفين دون رد، لكن ذلك لم يكن كافيا بعدما حسم النادي الإسباني مباراة الذهاب بنتيجة 3-0.

وحسم شاختار دونتسك الصراع مع رين الفرنسي وفاز بركلات الترجيح 5-4، بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب 3-3، إذ انتصر كل فريق على ملعبه 2-1.

وكانت أندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد وبازل وسبورتنج لشبونة قد حجزوا مقاعدهم في ثمن النهائي عقب الفوز على نانت وبرشلونة وطرابزون سبور وميتيلاند على الترتيب.