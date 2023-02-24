8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل

بمشاركة محمود حسن "تريزيجيه"، ودع طرابزون التركي دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخسارة أمام بازل السويسري في إياب الملحق بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان جاكوب بارك.

وسجل هدفي بازل: زكي أمدوني وأندي زقيري.

وبدأت المباراة بفرصة مهدرة من جانب تريزيجيه في الدقيقة 10 بعد تسديدة معتادة من جانبه لكن يتدخل مدافع بازل ثم تصل للحارس يتصدى لها إلى خارج الملعب ثم تذهب إلى ركنية.

وسجل بازل هدف اللقاء الأول عند الدقيقة 13 عن طريق زكي أمدوني المنفرد بالكرة بعد كرة ساقطة استقبلها وسددها على يمين الحارس.

وتحصل طرابزون على ركلة جزاء عند الدقيقة 26 بعد سقوط أناستاسيوس باكاسيتاس الذي أهدرها لاحقا.

وألغي هدفا من جانب ستيفانو دينزفيل بعد رأسية متقنة في الشباك بداعي التسلل عند الدقيقة 62.

وسجل بازل هدفه الثاني عند الدقيقة 76 عن طريق أندي زكوري من متابعة تصدى لها الحارس أولا ثم وصلت إليه وسددها في الشباك.

وألغي هدفا جديدا لـ طرابزون عند الدقيقة 90+2 من تسديدة من وسط الملعب بداعي التسلل.

ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف المتوقعة: 0.58

لمسات الكرة: 57

التمريرات الصحيحة: 24 من 29

دقة التمرير: 83%

التمريرات المفتاحية: 2

العرضيات الصحيحة: 0 من 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1

التسديدات على المرمى: 2 من 8

المراوغات الناجحة: 5 من 6

الفرص الكبيرة الضائعة: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 12 من 17

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 2

التعرض للمخالفات: 7

التسلل: 2

التعرض للمراوغة: 2