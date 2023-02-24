رقم غائب منذ 1991 عن أندية إيطاليا.. لاتسيو وفيورنتينا إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

لأول مرة تتأهل 7 فرق إيطالية إلى دور الـ 16 في جميع المسابقات الأوروبية بنفس الموسم، بعد تأهل لاتسيو وفيورنتينا لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي منذ 32 عاما.

وتأهل لاتسيو على حساب كلوج الروماني، فيما تفوق فيورنتينا على سبورتنج براجا البرتغالي.

ومنذ موسم 1990-91 لم تشهد المسابقات الأوروبية هذا العدد من الأندية الإيطالية في تلك المرحلة، حينها تأهلت 8 فرق إيطالية لدور الـ 16.

واستفاد لاتسيو وفيورنتينا من نتائج لقاء الذهاب.

لاتسيو انتصر في الأولمبيكو بفضل هدف رائع من تشيرو إيموبيلي، وحافظ عليه في لقاء الإياب.

مباراة الإياب التي أقيمت في رومانيا انتهت بالتعادل السلبي 0-0 لتقود نسور العاصمة الإيطالية رفقة ماوريتسيو ساري لثمن النهائي.

وعلى ملعب أرتيمو فرانكي معقل البنفسجي الإيطالي قلب فيورنتينا تأخره لفوز من 2-0 إلى 3-2.

لقاء الذهاب انتهى في البرتغال بفوز فيورنتينا 4-0.

وصعّب الضيوف المهمة في الإياب بفضل هدفي أندري كاسترو وألفارو ديالو في الدقيقتين 17 و34.

رولاندو ماندراجورا قلص الفارق في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني سجل أرتور كابرال هدفا ألغي بداعي التسلل.

وأضاف ريكاردو سابونارا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ثم عزز كابرال النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 83، والأهداف الثلاثة من صناعة جياكومو بونافينتورا.

وينتظر كلا الفريقين قرعة المسابقة لتحديد هوية المنافس في الدور المقبل من دوري المؤتمر الأوروبي.