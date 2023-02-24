خبر في الجول - موعد وملعب مواجهة مصر ومالاوي في ثالث جولات تصفيات أمم إفريقيا

تحدد موعد وملعب مواجهة منتخب مصر ضد مالاوي في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا.

وتلعب مصر مرتين أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالتوقف الدولي لشهر مارس المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com ستقام مباراة الجولة الثالثة يوم 24 مارس المقبل على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وتقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة.

وستتزامن المباراة مع سابع أيام شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

وتستقبل مصر نظيرتها مالاوي في الجولة الثالثة، مباراة لم يتحدد موعدها وملعبها حتى الآن، ثم يلتقي المنتخبان مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة إلى النهائيات التي لم يتحدد موعدها النهائي حتى اللحظة.