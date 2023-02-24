بمشاركة تريزيجيه.. هدفان ملغيان يحرمان طرابزون من دوري المؤتمر أمام بازل

ودع طرابزون التركي دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخسارة أمام بازل السويسري في إياب الملحق بنتيجة 2-0.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور بازل طرابزون سبور

وسجل هدفين بازل: زكي أمدوني وأندي زقيري.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" أساسيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان جاكوب بارك.

أحداث المباراة

وبدأت المباراة بفرصة مهدرة من جانب تريزيجيه في الدقيقة 10 بعد تسديدة معتادة من جانبه لكن يتدخل مدافع بازل ثم تصل للحارس يتصدى لها إلى خارج الملعب ثم تذهب إلى ركنية.

وسجل بازل هدف اللقاء الأول عند الدقيقة 13 عن طريق زكي أمدوني المنفرد بالكرة بعد كرة ساقطة استقبلها وسددها على يمين الحارس.

وتحصل طرابزون على ركلة جزاء عند الدقيقة 26 بعد سقوط أناستاسيوس باكاسيتاس الذي أهدرها لاحقا.

وألغي هدفا من جانب ستيفانو دينزفيل بعد رأسية متقنة في الشباك بداعي التسلل عند الدقيقة 62.

وسجل بازل هدفه الثاني عند الدقيقة 76 عن طريق أندي زكوري من متابعة تصدى لها الحارس أولا ثم وصلت إليه وسددها في الشباك.

وألغي هدفا جديدا لـ طرابزون عند الدقيقة 90+2 من تسديدة من وسط الملعب بداعي التسلل.