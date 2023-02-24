ريمونتادا برازيلية في شوط المدربين.. مانشستر يونايتد يقصي برشلونة من الدوري الأوروبي

حسم مانشستر يونايتد قمة ملحق الدوري الأوروبي بالفوز على برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب أولد ترافورد وحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 من المسابقة.

وتأهل الشياطين الحمر بفضل مجموع المباراتين 4-3، عقب نهاية لقاء الذهاب بنتيجة 2-2.

تقدم برشلونة أولا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، فيما قلب يونايتد تأخره لفوز في الشوط الثاني بريمونتادا برازيلية عن طريق فريد وأنتوني.

شوط المدربين ابتسم إلى إريك تين هاج مدرب يونايتد، والذي سجل معه البدلاء هذا الموسم 19 هدفا في جميع المسابقات.

فيما تعرض تشافي لخسارته السادسة أوروبيا من أصل مباراة (تعادل في 6 وفاز في 4 فقط).

وحقق يونايتد الفوز الأول له على برشلونة منذ الفوز في 2008، فمنذ ذلك الحين خسر 4 مرات وتعادل في مباراة قبل أن يعاود الانتصارات.

وينتظر يونايتد قرعة دور الـ16 لحسم هوية منافسه في الدور المقبل.



































































التشكيل

بدأ آرون وان بيساكا في مركز الظهير الأيمن لـ مانشستر يونايتد.

فيما قاد ماركوس راشفورد وفوت فيجورست وجادون سانشو هجوم الشياطين الحمر.

في المقابل واصل تشافي المدير الفني لـ برشلونة الاعتماد على سيرجي روبرتو في مركز الجناح.

وعوّض فرانك كيسي في خط الوسط غياب الثنائي بيدري وجافي.

وصف المباراة

بدأ المباراة مثيرة منذ الثواني الأول، في الدقيقة الثالثة انفرد برونو فيرنانديز بعد بينية متقنة من كاسيميرو وسدد كرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تصدى لها تير شتيجين.

بدأ برشلونة السيطرة على الكرة، وفي الدقيقة 17 تحصل أليخاندرو بالدي على ركلة جزاء بعد جذب من برونو فيرنانديز من داخل منطقة الجزاء.

وانبرى ليفاندوفسكي للركلة وسدد على يسار دي خيا الذي حاول اللحاق بالكرة لكن الكرة ارتطمت بيده ثم القائم وسكنت الشباك في الدقيقة 18 معلنة تقدم برشلونة بالهدف الأول.

هدف يحمل رقم 25 للبولندي خلال 30 مباراة ارتدى بها قميص برشلونة في جميع المسابقات.

كما سجل للموسم الثاني عشر على التوالي 25 هدفا أو أكثر مع الفرق التي ارتدى قمصانها.

39 هدفا في أخر 33 مباراة أوربية لعبها. كما سجل +25 هدفًا في كل من المواسم الـ 12 الماضية. ليفاندوفسكي الاستثنائي. ⚽🔥 pic.twitter.com/AMVvpAQFqG — FilGoal (@FilGoal) February 23, 2023

رد أصحاب الأرض، بتسديدة من برونو تصدى لها تير شتيجن بثبات في الدقيقة 21.

الدقائق التالية شهدت سيطرة من برشلونة على الكرة مع محاولات إضافة الهدف الثاني لكن فرص البلاوجرانا تحطمت أمام دفاع يونايتد.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سدد كيسي كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بكاسيميرو وخرجت دون خطورة ومعها انتهى الشوط الأول بتفوق الضيوف بهدف دون رد.

في الشوط الثاني أجرى إريك تين هاج تغييرا مع البداية بمشاركة أنتوني العائد من الإصابة بدلا من فوت فيجورست.

وتفادى يونايتد سيناريو الشوط الأول، سلسلة من التمريرات السريعة وتمريرة من برونو إلى فريد الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس في الدقيقة 47.

وواصل البرازيلي تألقه مؤخرا إذ ساهم في 6 أهداف في آخر 8 مباريات بتسجيل 3 وصناعة 3 في جميع المسابقات وجميعها في أولد ترافورد.

كما ساهم برونو بالهدف رقم 27 له بقميص يونايتد في 35 مباراة أوروبية.

بدأ مانشستر يونايتد بعد الهدف إيجاد الثغرات في دفاع برشلونة خاصة على الأطراف.

في الدقيقة 53 توغل راشفورد لمنطقة الجزاء وسدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

ومع مرور ساعة على بداية اللقاء نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين، أشهر خلالها الحكم بطاقة صفراء في وجه برونو وفرانك كيسي.

وتألق ديفيد دي خيا في الدقيقة 64 بعدما منع بيده العكسية رأسية رائعة من كوندي وأبعد الكرة لركنية.

في الدقيقة 66 سدد كيسي كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الإسباني بثبات.

تين هاج أجرى تغييرين في الدقيقة 67 بمشاركة ديوجو دالوت وأليخاندرو جارناتشو بدلا من سانشو ووان بيساكا.

فيما رد تشافي بمشاركة فيران توريس بدلا من سيرجي روبرتو في أول تغيير له باللقاء.

في الدقيقة 74 اشتعل ملعب أولد ترافورد بهدف أنتوني الذي سدد كرة مقوسة من داخل منطقة الجزاء على يمين تير شتيجن بعد تسديدتين ارتطمتا بأقدام الدفاع.

هدف يحمل رقم 19 لبدلاء يونايتد في الموسم الحالي بجميع المسابقات، كأكثر فريق بين فرق الدوريات الخمس الأوروبية.

مانشستر يونايتد - أكثر فريق في الدوريات الكبرى - سجل للمرة الـ 19 هذا الموسم عن طريق البدلاء ⚽ تأثيـــــــــــــــر تين هـــاج 👏🇳🇱 pic.twitter.com/slRdf8ZjkM — FilGoal (@FilGoal) February 23, 2023

تشافي أشرك مباشرة أنسو فاتي بدلا من رافينيا بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 78 تحصل جارناتشو على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على كوندي.

وكاد راشفورد أن ينهي اللقاء بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 80.

في الدقيقة 83 أجرى تشافي تغييرا أخيرا بمشاركة ماركوس ألونسو بدلا من أراوخو.

بعد ذلك تحصل سيرجيو بوسكيتس وكاسيميرو على بطاقة صفراء في الدقائق التالية.

وخرج راشفورد في الدقيقة 88 وعوضه سكوت ماكتوميناي بحثا عن تأمين النتيجة.

الحكم احتسب 5 دقائق، وأهدر أنسو فاتي برأسية فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

ثم بعد دقيقة شتت فاران كرة قبل أن تسكن الشباك بعد انفراد من ليفاندوفسكي.