رامون دياز: حققنا هدفنا بعد الظهور القوي في كأس العالم للأندية

الخميس، 23 فبراير 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

رامون دياز

شدد رامون دياز مدرب الهلال السعودي على أن فريقه يسير في الطريق الصحيح عقب الفوز على فولاذ الإيراني.

وحجز الهلال مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على فولاذ في ربع النهائي.

وفاز الهلال على فولاذ بهدف في الوقت القاتل سجله المالي موسى ماريجا.

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وقال دياز عقب المباراة: "حققنا هدفنا بالتأهل لنصف بعد الظهور القوي في كأس العالم للأندية".

وأضاف " "لعبنا أمام فريق قوي بدنيا، كاد أن يسجل هدف ولكن في النهاية نجحنا في تسجيل هدف الفوز في الوقت المناسب".

وواصل "ضغط المباريات القوية هذه الفترة، أثر على مستوى الفريق. أشكر اللاعبين على المجهود الذي يبذلونه، نحن نلعب تحت ضغط مباريات حاسمة".

واختتم المدرب الأرجنتيني "الدحيل فريق جيد، وستكون مباراتنا أمامه في نصف النهائي جماهيرية وقوية وممتعة".

الهلال بات أول فريق في تاريخ دوري أبطال آسيا يفوز في 8 مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية من البطولة.

ويلعب الهلال ضد الدحيل القطري يوم الأحد المقبل ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحمل النادي السعودي لقب النسخة الماضية التي أهلته للعب في كأس العالم للأندية وحصل على المركز الثاني بعد الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 5-3.

الهلال السعوي رامون دياز دوري أبطال آسيا
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