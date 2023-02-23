"ضربته حتى تدخل الأمن".. حارس إشبيلية يحكي تفاصيل اعتداء مشجع عليه في الملعب

لم يكتف ماركو دميتروفيتش حارس مرمى إشبيلية بالمشاهدة عندما اقتحم مشجع الملعب من أجل الاعتداء عليه في الدوري الأوروبي.

وتعرض دميتروفيتش إلى الاعتداء في المباراة التي جدمعت بين إشبيلية وبي سي آيندهوفن على ملعب الأخير.

وقال دميتروفيتش عقب المباراة في تصريحات لـ "تيمبو دي جيدو" الإسباني: "الأمر كان مفاجيء. إذا هاجمني شخص ما، فسأدافع عن نفسي. أعتقد أنه صدمني، لم يستطع ضربي".

وأضاف "بقيت على الأرض لفترة طويلة، لقد تمكنت من ضربة حتى جاء الأمن".

وودع إشبيلية بعد الخسارة أمام آيندهوفن بنتيجة 2-0 في مباراة إياب ملحق الدوري الأوروبي.

وافتتح فرينكي دي يونج أهداف آيندهوفن عند الدقيقة 77 قبل أن يضيف فابيو سيلفا الثاني في الوقت الضائع 90+5.

وتأهل آيندهوفن إلى دور ثمن نهائي المسابقة بعد الفوز في مباراتين الذهاب والإياب بنتيحة 3-2.

دميتروفيتش (31 عاما) انضم إلى إشبيلية في صيف 2021 قادما من إيبار.

وشارك دميتروفيتش مع إشبيلية الموسم الحالي في 11 مباراة بمختلف المسابقات.

ويلعب دميتروفيتش حارس بديلا للمغربي ياسين بونو حامي عرين النادي الأندلسي الأول.