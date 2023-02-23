بهدف قاتل.. ماريجا يقود الهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

الخميس، 23 فبراير 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

موسى ماريجا لاعب الهلال

حجز الهلال السعودي مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز الهلال على فولاذ الإيراني بهدف في الوقت القاتل ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل المالي موسى ماريجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

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الهلال بات أول فريق في تاريخ دوري أبطال آسيا يفوز في 8 مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية من البطولة.

ويلعب الهلال ضد الدحيل القطري يوم الأحد المقبل ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحمل النادي السعودي لقب النسخة الماضية التي أهلته للعب في كأس العالم للأندية وحصل على المركز الثاني بعد الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 5-3.

وتصدى عبد الله المعيوف حارس الهلال لهدف محقق في الدقيقة 16، بعد تسديدة صاروخية عن طريق الإسباني توريس مهاجم فولاذ من داخل منطقة الجزاء

وأرسل سعود عبد الحميد عرضية خطيرة لنادي الهلال لكن الحارس أبعدها عن مرماه قبل وصولها لموسى ماريجا.

وحرمت العارضة فريق فولاذ الإيراني من هدف محقق في الدقيقة 72، بعد رأسية تكفلت العارضة بإبعادها عن مرمى الهلال.

ونجح موسى ماريجا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل بعدما استغل تمريرة صالح الشهري وسدد كرة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 88.

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دوري أبطال آسيا نادي الهلال
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