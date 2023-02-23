تسديدتان على مرمى.. ماذا قدم مصطفى محمد في وداع نانت أمام يوفنتوس

الخميس، 23 فبراير 2023 - 22:53

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - يوفنتوس

شارك مصطفى محمد بديلا في خروج نانت الفرنسي من الدوري الأوروبي من الملحق بعد الخسارة على ملعبه بنتيجة 3-0 في لقاء الإياب أمام يوفنتوس الإيطالي.

وتأهل البيانكونيري بالفوز بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 73 بدلا من موسيس سيمون.

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ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس؟

عدد الدقائق: 17

عدد التسديدات: 2

دقة التمرير: 100%

عدد التمريرات الصحيحة: 3 من 3

عدد مرات لمس الكرة: 9

عدد الفرص المحققة المصنوعة: 1

عدد مرات استخلاص الكرة: 3

وسجل مصطفى محمد مشاركته الـ36 مع نانت في جميع المسابقات منذ انضمامه بداية الموسم الحالي.

وسجل مصطفى محمد 8 أهداف بقميص الفريق الفرنسي وصنع 5 آخرين.

يوفنتوس الدوري الأوروبي نانت مصطفى محمد
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