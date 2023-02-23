تسديدتان على مرمى.. ماذا قدم مصطفى محمد في وداع نانت أمام يوفنتوس
الخميس، 23 فبراير 2023 - 22:53
كتب : FilGoal
شارك مصطفى محمد بديلا في خروج نانت الفرنسي من الدوري الأوروبي من الملحق بعد الخسارة على ملعبه بنتيجة 3-0 في لقاء الإياب أمام يوفنتوس الإيطالي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وتأهل البيانكونيري بالفوز بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.
وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 73 بدلا من موسيس سيمون.
ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس؟
عدد الدقائق: 17
عدد التسديدات: 2
دقة التمرير: 100%
عدد التمريرات الصحيحة: 3 من 3
عدد مرات لمس الكرة: 9
عدد الفرص المحققة المصنوعة: 1
عدد مرات استخلاص الكرة: 3
وسجل مصطفى محمد مشاركته الـ36 مع نانت في جميع المسابقات منذ انضمامه بداية الموسم الحالي.
وسجل مصطفى محمد 8 أهداف بقميص الفريق الفرنسي وصنع 5 آخرين.
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